Espadas niega que Susana Díaz se haya “empecinado” en quedarse y revela que él le pidió que no dimitiera de la Secretaría General

“No hay ningún tipo de bloqueo ni de empecinamiento personal en absoluto por parte de la secretaria general -Susana Díaz- y lo que sí hay es un diálogo fluido desde la confianza personal y el conocimiento que tenemos ambos desde hace muchos años para que esto salga no bien, muy bien”. Habla el candidato del PSOE andaluz a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, en relación al proceso de renovación interno que atraviesa el partido, quien ha desvelado también que fue él quien pidió a la dirigente socialista tras vencer en las primarias del pasado 13 de junio (13J) que, “en principio, ni renunciara ni dimitiera de su puesto” en una apuesta por intentar acordar “una solución” consensuada para que “no tuviera que constituirse una gestora” que cogiera las riendas de la federación más musculosa del PSOE de todo el país, al entender que ese escenario no beneficiaría a la organización en su proceso de normalización tras las elecciones internas.

En una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, que ha protagonizado tras reunirse por primera vez como futuro cabeza de cartel socialista con el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, Espadas ha querido dejar constancia de que el diálogo con Díaz para la adaptación de las estructuras del grupo parlamentario y otras cuestiones ligadas a la dirección regional del partido está siendo absolutamente fluido y colaborativo.

Preguntado expresamente por si se descarta un nuevo adelanto de las primarias en el seno de la formación, esta vez para elegir al secretario general, el también alcalde de Sevilla ha insistido en que tanto él como la actual ocupante de ese cargo, Díaz, están a la búsqueda de una “solución”, que llegará y anunciarán. “En nombre de Juan Espadas habla Juan Espadas, y si hay alguien que quiero que hable en mi nombre le diré expresamente que lo diga”, ha lanzado, para despejar rumores. La decisión, sea cual sea, “se tomará en Andalucía”, ha dicho.

En ese sentido, en un comunicado por escrito, el candidato a la Presidencia de la Junta ha señalado luego que “tampoco ha habido presión alguna por parte de la estructura federal del partido en esta situación”. De acuerdo a lo reflejado en esa nota, “en los próximos días”, ambos socialistas, Espadas y Díaz, “darán cuenta de las decisiones acordadas en este proceso desde la autonomía absoluta de la federación andaluza y pensando siempre en lo mejor para la organización y para agilizar todo aquello que contribuya a que el resultado de las primarias del 13J se refleje en el día a día de la nueva etapa de dirección política que se abrió para el PSOE-A”.