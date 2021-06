Espadas pone fecha al fin del liderazgo de Díaz al frente del PSOE andaluz

«En un proceso como éste, que ya anunciamos que era de transición, las formas son tan importantes como el fondo». Desde un primer momento el candidato socialista a la Junta y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha manejado con sumo cuidado los tiempos y también los mensajes. La sucesión en el PSOE-A no está siendo fácil, pese a la contundente victoria de Espadas frente a la todavía secretaria general Susana Díaz. Ambos están negociando la hoja de ruta, que quedará despejada antes del próximo 3 de julio, fecha en la que se celebrará el Comité Federal del PSOE. El objetivo es evitar que Ferraz precipite una salida precipitada de Díaz de la Secretaría General y el nombramiento de una gestora.

La fórmula la darán a conocer los propios implicados –Espadas y Díaz– en una comparecencia conjunta al inicio de la próxima semana. Así lo aseguró Espadas sin querer poner fecha al Comité Director del PSOE-A, máximo órgano entre congresos, que tendrá que iniciar el proceso para ser designado secretario general del partido. «Quien puede es quien debe y, por tanto, la convocatoria del Comité Director es competencia de la Ejecutiva regional y debe ser ésta o la secretaria general quien así lo plasme, yo no voy a decidir algo que no me corresponde», señaló al ser preguntado si se convocará este órgano para ser elegido secretario general por aclamación.

No obstante, se mostró convencido de que la solución final supondrá «el mejor resultado» para que la organización «pueda seguir funcionando con la normalidad que requiere y con la iniciativa y el liderazgo que ha sido fruto del resultado de las primarias».

Espadas insistió en que hay un órgano que es el competente, en referencia a la Comisión Ejecutiva Regional, para convocar el Comité Director, por lo que la actual secretaria general es «quien debe decirlo, no yo». Díaz convocará, con toda probabilidad, a principios de la próxima semana, una primera reunión del máximo órgano entre congresos para poner en marcha el proceso. Si sólo hay un candidato a la Secretaría General, como es previsible, Espadas podría ser elegido en una reunión posterior del Comité Director una vez finalizados los plazos del procedimiento de primarias. Unos meses después se convocaría el Congreso Regional del PSOE-A para elegir al resto de los miembros de la ejecutiva del partido. Es en este paso del proceso donde se podrá ver si hay integración o no de la candidatura perdedora.

Espadas volvió a pedir que se respete la forma en que Díaz y él están llevando a cabo este proceso, en el que «ella y yo somos los interlocutores». «Decidimos sin presión alguna de nadie y en base a lo que consideramos más oportuno para la resolución final de esta cuestión, que insisto que va a ser a satisfacción de la organización porque es lo que ambos queremos, lo mejor para el PSOE de Andalucía», subrayó.

Junto a ello, el candidato socialista dijo entender «a veces la ansiedad» de los medios de comunicación, pero avisó de que va a «seguir siendo igual de prudente en mis conclusiones».