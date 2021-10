El clima de concordia entre Moreno y Espadas en Andalucía contagia a Sánchez

El acuerdo de Presupuestos para 2022 entre Unidas Podemos y el PSOE, socios del Gobierno de España, ha sido el primer anuncio que ha dejado caer este martes el presidente español, Pedro Sánchez, en Sevilla, donde ha inaugurado el I Foro Urbano de España -que se celebrará hasta el jueves-. Una tras otra fue compartiendo las medidas relacionadas con la vivienda, la movilidad sostenible y la transformación digital que sepultaron el protagonismo que demandaban las ciudades, en un foro al que acudieron representantes de doscientas urbes, según la organización. Al calor de ese primer borrador de Presupuestos, nacerá la primera Ley de Vivienda de la democracia española, para garantizar un derecho que recoge la Constitución en su artículo 47, pero desarrollaba ninguna ley estatal, sino que han sido las comunidades autónomas quienes se han encargado de cubrir esas carencias. Su entrada en vigor conllevará la activación de un “bono joven” para facilitar el acceso a la vivienda en alquiler a jóvenes con una ayuda de 250 euros al mes durante dos años, para personas entre 18 y 35 años y con ingresos por debajo de 23.725 euros anuales. Este incentivo recuerda al puesto en marcha en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para jóvenes entre 22 y 30 años que no superaran los 22.000 euros de ingresos. Su intención es “adelantar la edad de emancipación” para intentar acercarla a la media europea, situada en 26 años.

A la inauguración oficial acudieron el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde de Sevilla y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que llegaron al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla flanqueando al presidente y a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Los tres dirigentes mantuvieron al inicio una animada charla, que se prolongó varios minutos e incluso se detuvieron en un stand de Mercasevilla para comerse un plátano de Canarias, en un guiño claro a La Palma por la complicada situación que atraviesa tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja. La expectación por ver por primera vez juntos a los máximos dirigentes de PP y PSOE en Andalucía con Sánchez, era mayor después de la reunión del viernes pasado entre Moreno y Espadas, en la que ambos expresaron un acercamiento de posturas que podría conducirles a un acuerdo para aprobar los Presupuestos de la Junta de 2022. Esa buena sintonía parecía mantenerse este martes, con constantes referencias recíprocas en sus discursos. El presidente andaluz, por ejemplo, recalcó la colaboración “fundamental” de “los ayuntamientos, del Estado y de la cooperación público-privada”, reclamando “a todos los actores posibles” para lograr la recuperación económica tras la pandemia. “Tenemos que trabajar de manera decidida en esos incentivos para la transformación económica”, aseguró. No ha desaprovechado la ocasión para insistir en un mensaje que la Junta -y otras regiones- ha lanzado muchas veces acerca de los Fondos Next Generation procedentes de Europa, calificándolos como “una gran oportunidad” para que “algunas de las comunidades autónomas que estamos un poco más rezagadas en cuanto a la media en riqueza podamos converger”. “Es fundamental que todos empujemos en la misma dirección, es necesario reforzar la coordinación entre todas las administraciones públicas”, ha reiterado Moreno, en un tono conciliador pero reclamando al presidente del Gobierno que atienda las reivindicaciones de Andalucía. Ese ha sido el único “dardo” a Sánchez, que se deshizo en elogios a la comunidad y a Sevilla. “Andalucía tiene todas las posibilidades, tiene todo lo que se necesita para liderar ese cambio de modelo en el conjunto del país”, ha augurado, comprometiéndose a que “el Gobierno de España no va a fallar, va a estar con las ciudades, alcalde -dijo dirigiéndose a Espadas- y con la Junta de Andalucía”.

En su discurso, Moreno también ha recorrido algunos de los logros de su Gobierno, como la certificación de mil millones de fondos europeos en el primer semestre de 2021; el Plan Vive, del que se han realizado 217.000 actuaciones entre ayudas al alquiler y rehabilitación y promoción de viviendas o la redacción de la Ley para el impulso de la sostenibilidad del suelo en Andalucía (Lista). Unas actuaciones que, ha explicado, están encaminadas a “planificar nuestras ciudades desde la sostenibilidad”, impulsando “la equidad y la cohesión” en el territorio. En su opinión, es importante “dar el gran salto a la digitalización, creando un gran ecosistema 4.0. Debemos depurar esa gran carga burocrática y eliminar de una vez toda esa brecha tecnológica”, consolidando los cambios en la producción, como el teletrabajo que “han venido para quedarse”.

El secretario general del PSOE-A, por su parte, abrió el acto con un apoyo al municipalismo: “Los gobiernos locales somos la garantía de que lo que firmamos en el ámbito internacional, en el ámbito de nuestro país, se pueda llevar a cabo de una manera acelerada”, defendió. En esa línea, reivindicó que las ciudades quieren “ser parte de la solución” para afrontar “el reto es ser capaces de gestionar la ingente financiación” europea, 140.000 millones de euros, que llegará a España, una forma velada de pedir al presidente del Gobierno que articule los medios para que los ayuntamientos puedan gestionar esos fondos, como ya ha reclamado en otras ocasiones también a la Junta de Andalucía.

Sevilla, en el mapa internacional

La celebración del I Foro Urbano de España en Sevilla contó con la asistencia telemática de la directora ejecutiva de ONU Habitat, Maimunah Mohd Sharif, y de la comisaria de la Comisaria Europea de Comisión y Reformas, Elisa Ferreira. La representante de la ONU ha pedido una recuperación social y “resiliente e inclusiva” y ha elogiado la Agenda Urbana de España, señalando que “debe contribuir a un crecimiento sostenible, equitativo y justo. Puede convertirse en referencia de muchos otros países”.

Para Ferreira, “nos encontramos en un momento crucial de Europa”, en el que las ciudades serán “claves” para ello porque en ellas “viven el 70% de la población europea y el 74% de la española”, destacando el “papel específico” que les toca desempeñar. “Durante el confinamiento, los ayuntamientos y las administraciones locales proporcionaron muchos servicios esenciales a los ciudadanos que permitieron a Europa seguir en marcha”, ha reseñado, advirtiendo de que “no pueden hacer frente por sí solas a estos retos”. La mandataria portuguesa ha reconocido las dificultades que afrontan las urbes con la Covid-19, especialmente después del “efecto tijera” que ha provocado una reducción de los ingresos y un aumento de los gastos. Por eso, ha señalado que la política de cohesión europea dedicará 17.000 millones, el 8% del Fondo Europeo Regional, para el desarrollo local. “Es preciso asociar a las ciudades al paquete europeo de recuperación. Es necesario que las ciudades hagan oír su voz en la planificación y ejecución de esos fondos”, ha propuesto la comisaria, que las ha calificado como “socias de Europa en la recuperación”. Un mensaje que debe apuntarse el Gobierno de España, al que las administraciones locales y regionales siguen criticando su falta de transparencia respecto a los criterios de asignación y ejecución de ese dinero,

Las ciudades, centro de la pandemia

Con un porcentaje estimado del 90 % de todos los casos registrados de COVID-19, las zonas urbanas se han convertido en el epicentro de la pandemia, según el documento de políticas de la ONU “La COVID-19 en un mundo urbano”. Las Naciones Unidas en su informe “Ciudades y Pandemias”, de ONU-Habitat, descarta la relación entre la densidad de población y una mayor transmisión del virus, apuntando a que la vulnerabilidad reside en su organización, en los medios de transporte y en la manera de vivir y trabajar. Para “repensar la forma y la función de la ciudad” ayer arrancó el I Foro Urbano de España en Sevilla, donde durante tres jornadas se abordará los grandes problemas y retos de los modelos actuales.

La propia ONU resalta el “espectacular” crecimiento de las ciudades en las últimas décadas, un desarrollo que ha ahondado paradójicamente en la desigualdad y en la pobreza sistémica. Las proyecciones señalan que en el año 2050 dos tercios de la población mundial será urbana, un porcentaje que en España ya se ha alcanzado: de los más de 47 millones de habitantes que existen en 2020, el 80% se concentra en estas áreas, que suponen una pequeña parte del territorio, situándose entre los países con un mayor porcentaje de población urbana de toda la Unión Europea (UE). En Andalucía, ese porcentaje se reduce, aunque el 44,6% de la población andaluza vive en solo un 11% del territorio, según la Clasificación del Grado de Urbanización publicado en 2019 por el Instituto de Estadística y Cartografía (IECA). En el lado opuesto están las zonas rurales, que ocupan el 64,7% de la superficie de la comunidad y habitan en ellas 1,5 millones de personas (el 17,4%). Este desequilibrio y la sostenibilidad de las ciudades se abordará en cuatro bloques de diálogos establecidos en el programa, que girará en torno a la Transición ecológica y modelo de ciudad; Territorio, ciudad y salud; Equidad y cohesión social en las áreas urbanas: el papel de la vivienda; y Transformación digital e innovación.

La Agenda Urbana Española (AUE), aprobada en febrero de 2019, es el documento marco que fija las líneas de trabajo en el país, marcadas a su vez por la Agenda 2030, aprobada en septiembre de 2015 por 193 estados miembros de la ONU. El Foro Urbano de España se engloba en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 11 para promover ciudades y comunidades sostenibles, ya que es en ellas donde se genera el 60 % del PIB mundial y representan alrededor del 70 % de las emisiones de carbono mundiales y más del 60 % del uso de recursos, según datos recabados por la ONU. Paralelamente, Fibes acogerá la III edición del Foro Global de Gobiernos Locales bajo el título ‘La Agenda 2030 y el Green Deal en la recuperación “ecosocial” de las ciudades”.