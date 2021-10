San Fernando recuerda a la corporación municipal fusilada al completo en 1936

Familias de diversos puntos de España se reúnen mañana viernes en San Fernando (Cádiz) para asistir al acto de homenaje a la corporación municipal presidida por el alcalde, Cayetano Roldán, que fue asesinado junto a sus 16 concejales en 1936, tras el golpe de estado, y cuyos restos continúan sin identificar en fosas comunes. Juan Mantero, de 77 años, asegura que lleva varios días sin dormir con tranquilidad, a medida que se acerca el homenaje que San Fernando le va a rendir a su abuelo Juan Mantero Valero, el último de los ediles de la ciudad que fue fusilado, ya que, según la documentación con la que cuenta, su muerte se produjo el 4 de noviembre.

”Mi abuelo no dio la vida por nada, a mi abuelo le quitaron la vida, que no se olvide”, reivindica en su pueblo, Valverde del Camino (Huelva), desde donde viajará mañana a San Fernando para asistir con otros parientes al homenaje en el ayuntamiento, entre ellos, su tía, de 96 años, y su tío, de 89, hijos del concejal. ”Ellos no recuerdan mucho, porque en mi casa se impuso el silencio y el olvido, ya que la muerte de mi abuelo fue un tabú”, lamenta el nieto, quién descubrió con una edad avanzada lo que realmente le había pasado a su abuelo, cuando alguien se lo contó casi a modo de burla.

Desde entonces, ha estado investigando quién era su abuelo, por qué le mataron y, sobre todo, dónde están sus restos.El caso de Juan Mantero Valero es uno de los más avanzados en los trabajos de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (Amede) en el cementerio de esta localidad, puesto que los restos de una fosa común allí excavada ya se están cotejando con el ADN conseguido de su hija. ”Es una tarea ardua, que ha permitido, de momento, extraer ADN de la mitad de las 108 personas que fueron encontradas en la fosa”, explica el presidente Javier Pérez Guirao.

Fue la Marina la que lideró el alzamiento en San Fernando, cuyas tropas tomó en pocas horas la ciudad, de tal forma que el mismo 18 de julio fueron detenidos la mayoría de concejales en el propio ayuntamiento, aunque el alcalde fue arrestado dos días después, cuando se entregó con su hijo menor. ”Todos fueron encarcelados y después fusilados desde agosto hasta el 4 de noviembre”, relata el historiador Miguel Ángel López Moreno, quien destaca la enorme crueldad con la que fue eliminada al completo toda la corporación y algunos de sus hijos, padres o hermanos.

La persecución continuó para sus familias, muchas de las cuales se marcharon de San Fernando, como le ocurrió a la de Eduardo Díaz Delgado, que se instaló en Riotinto (Huelva), aunque allí a su viuda siguieron señalándola por ser la esposa de un fusilado. ”Mi abuela Antonia me contó que la obligaban a cantar el Cara al Sol, pero como ella se negaba, la mandaban al cuartel a pelarla”, recuerda su nieta Pilar Díaz, quien, aún así, desde pequeña ha conocido de su abuela el relato orgulloso de quién fue su abuelo y cómo se preocupaba por los más desfavorecidos. Díaz, del PSC, es ahora alcaldesa de Esplugues de Llobregat (Barcelona) y admite sin tapujos que su abuelo ha sido fuente de inspiración en su carrera política, por lo que viajará a San Fernando “orgullosa de recordar que Eduardo Díaz fue concejal como lo ha sido ella”, algo que no descubrió hasta hace unos meses.

En el homenaje de San Fernando, que presidirá la alcaldesa Patricia Cavada (PSOE), se volverán a recordar los nombres del alcalde, Cayetano Roldán, y sus 16 concejales: Emilio Armengod, Eladio Barbacil, Manuel Belizón, Eduardo Díaz, Antonio Ferrer, Marciano González, Francisco Hierro, José Lucas, Juan Mantero, Juan Moreno, Eduardo Naranjo, Antonio Pérez, Luis Ramos , Marcial Ruiz, Esteban Salamero y Carlos Uturbuy. El acto se celebra el 29 de octubre, cuando se cumplen exactamente 85 años desde que está acreditado fue fusilado el alcalde.