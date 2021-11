La legislatura entra en una nueva fase: PP y Cs sueltan amarras con Vox en Andalucía

Presupuesto, no; ley del suelo, sí. El Parlamento, que la jornada anterior tumbó las cuentas andaluzas para 2022, aprobó la que pasa por la normativa estrella del Gobierno andaluz, la Lista, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio. Vox pasó de tumbar las cuentas a apoyar la normativa urbanística junto a PP y Cs, «por responsabilidad» y en parte como contraargumento a su posición con el Presupuesto. Después también apoyó la petición al Gobierno de un fondo Covid de 1.000 millones. El PSOE-A se abstuvo, permitiendo también la norma pese a que no se admitió su enmienda sobre la construcción en suelo rústico. Unidas Podemos se mantuvo en el no. Ya en la sesión de control, Moreno soltó amarras y subió el tono contra su hasta ahora socio parlamentario, al igual que la portavoz de Cs, Teresa Pardo. El poliamor parlamentario ha llegado a su fin y la legislatura entra en una nueva fase de equilibrios con la geometría variable como brújula. Moreno criticó a Vox que haya «traicionado el cambio» y le recordó su «falta de autonomía». «Ni usted ni su grupo toman decisiones –le dijo a Gavira–, lo hacen a 600 kilómetros de aquí y eso lleva a cometer grandes errores».

El portavoz de Vox, Manuel Gavira.EFE/ Raúl Caro. FOTO: Raúl Caro EFE

Vox y PSOE bloquearon la Lista en el verano y fue cuando el Gobierno andaluz empezó a apelar a «la pinza», en referencia a la situación a la que aludía el Ejecutivo de Chaves en la legislatura 1994-1996, cuando PP e IU hicieron bloque común. La ley del suelo busca la agilización de los trámites urbanísticos, pasando de diez a dos años la tramitación de PGOU. La norma afecta a los 778 municipios andaluces, muchos –casi el 60%– gobernados por alcaldes socialistas, que también presionaron para su aprobación.

Vox arrancó asegurando que el Gobierno andaluz «ni quería Presupuesto ni cambio y lo dijeron ustedes mismos», en alusión al audio de Marín. «Estaba desahuciado en su partido y esa noche de diciembre de 2018 –cuando las elecciones– los dioses llamaron a su puerta y eso sólo pasa una vez», señaló Gavira, que habló también de «las cantinelas de la pinza que ya no se cree nadie». «La niñita de sus ojos, la Lista, después de enmendarla, no fuera a ser socialista» ha sido aprobada, señaló, criticando además las palabras de Cs sobre que era «el dique de contención» de Vox. Moreno sacó el colmillo guardado con Vox casi toda la legislatura ante la necesidad de apoyo en la Cámara: «Usted tienen claras las perspectivas: sus siglas, su partido y sus intereses». El presidente recordó la falta de autonomía de Vox pero exigió «respeto» al Parlamento, señalando que la negativa a las cuentas supone «un gravísimo error y el tiempo lo demostrará».

Vox se autorretrató como «alternativa real y urgente al socialismo». «Se equivoca si piensa que Vox es como el PP y vamos a traicionar nuestros principios por estar aquí un ratito más. No vamos a aceptar chantajes de nadie», dijo Gavira, quien acusó a Moreno de no «cumplir lo acordado» y «se vanagloria de presentar los presupuestos que cualquier líder socialista hubiera soñado». «Le han comprado todo a la izquierda: género, memoria, uso de los medios, todo», añadió Vox, pidiendo a Moreno que «coja la bandera real del cambio y suelte la bandera socialista» «Por supuesto, el PP no es Vox ni este gobierno. Hay un objetivo común que era el cambio en Andalucía y ustedes lo traicionaron», respondió Moreno. «Llevan seis meses pidiendo elecciones, ¿no se da cuenta de que hay que trabajar? Quiere acabar de forma abrupta con una legislatura que costó cuatro décadas construir».

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (3d); junto a la consejera de Fomento, Marifrán Carazo (4i), junto a al equipo técnico de la consejería, tras la aprobación final del proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. María José López / Europa Press FOTO: María José López Europa Press

En el turno de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto preguntó directamente por la posición respecto al audio de Marín en el que señalaba que aprobar las cuentas en año electoral era «estúpido». Moreno insistió en que no entra «en el seno de otros partidos» y recordó que son «declaraciones de hace meses». Nieto recordó que Marín dijo que Moreno estaba de acuerdo con sus palabras, le recordó que «Arenas tenía mejores encuestas» y pidió que abandone «los publirreportajes». El presidente insistió en que tiene «el principio» de no meterse «en los líos de otros partidos», aludiendo a la división en el seno de la izquierda.

Inmaculada Nieto. MJ LÓPEZ FOTO: MJ LOPEZ MJ LOPEZ

El Gobierno «del cambio» se atomiza, con PP, como Cs, contra Vox. El PSOE sigue en la pantalla anterior y su líder Espadas todavía está en que si aceptan sus propuestas aprobará las cuentas. Moreno le recordó a la portavoz Ángeles Férriz que lleguen a acuerdos con Bildu y no con «un partido moderado» como el PP. «Queda un año de legislatura», subrayó Moreno a Vox, entre la advertencia, el deseo y la amenaza.