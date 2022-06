Nueva muestra de “unidad” en la izquierda en Andalucía, a solo cinco días de que los ciudadanos decidan el próximo gobierno en Andalucía. Las malas previsiones electorales para “Por Andalucía”, y la falta de alternativa, a día de hoy, para que sea el PP, de nuevo, quien gobierne la Junta, han obligado a los principales líderes a la izquierda del PSOE a resintonizar a pasos forzados. A aparcar sus diferencias y vetos con el objetivo de dar la vuelta al marcador y combatir la desmovilización que acusa la izquierda.

Las encuestas otorgan, como máximo, ocho escaños para Por Andalucía, unido al retroceso del PSOE, con una máxima de 33 escaños, y los tres de Adelante Andalucía, hacen inviable un cambio de tablero político. Las peleas internas de los partidos que hoy forman Por Andalucía son algunos de los motivos que, según la formación morada reconoce en privado, han alejado al electorado de la candidatura. Es por ello que, todos los ministros de Unidas Podemos se han volcado esta campaña, acudiendo al sur en varias ocasiones para arropar a la candidata de Por Andalucía, Inma Nieto.

La primera foto de unidad tuvo lugar este sábado, en un acto central en Córdoba, en el que la vicepresidenta segunda se mostró muy cercana a la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, las cuales llevaban casi cinco meses sin coincidir en un acto de partido, como ya publicó este diario, mientras que se sucedían las fotografías con otros líderes de izquierda, como con el líder de Más País, Íñigo Errejón o la líder de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Así, la previsión que cunde en Unidas Podemos, pero también en Moncloa, de que se confirme la desmovilización de la izquierda, trata de ser atajada por parte de los principales actores de izquierda, que se han esforzado en mostrar unidad para disipar las continuas imágenes de los desencuentros que se multiplican entre Díaz y Unidas Podemos. Ese sábado, además, la vicepresidenta dio un paso adelante para lograr ese revulsivo en las encuestas, al confirmar su “paso adelante para ganar España”.

Esta imagen se ha vuelto a repetir este martes en Dos Hermanas, Sevilla. La vicepresidenta Yolanda Díaz, la ministra Ione Belarra y el ministro Alberto Garzón han acompañado a los candidatos Inma Nieto y Juan Antonio Delgado . En el segundo mitin electoral con la foto de unidad, la ministra de Derechos Sociales, apeló a esta necesidad de movilización del electorado. Pidió a la militancia que “hablaran” de Por Andalucía en estos cinco días que restan para las elecciones y reivindicó el trabajo realizado en el gobierno de coalición por los ministros de Unidas Podemos. “Creo que hay mucha gente que se siente más orgullosa que hace meses. Estamos construyendo un país que merece la pena”. Así, la líder de Podemos ha pedido “llenar las urnas de votos morados” para que el 19-J haya un “cambio en Andalucía”.

La líder de Podemos aprovechó también para cargar con el PSOE en el mitin electoral. Tildó de “vergüenza” que el PSOE haya unido sus votos con el PP en la Mesa del Congreso para rechazar la tramitación de la proposición de ley presentada hace una semana por el PNV para limitar el alcance de la inviolabilidad del Rey que figura en la Constitución.

Por su parte, con el fin de evitar las críticas por las peleas internas, la candidata de Por Andalucía en Sevilla, Esperanza Gómez, quiso dejar atrás este episodio sangrante para la izquierda. “Somos seis fuerzas que nos hemos puesto de acuerdo. Esta es la trampa que utilizan. Estamos unidos y estamos aquí. Y o hemos hecho en torno a un programa de gobierno porque hacemos programas para gobernar, porque conocemos Andalucía, la respetamos y soñamos con una tierra mejor”. Negó, además, que los ministros en Madrid sean los “jefes” de los candidatos de Por Andalucía. “No son jefes, son compañeros, son amigos. Solos y solas no podemos. Esto es fortaleza”.

Sea como fuere, los ministros sí buscan que esta primera confluencia sea el futuro del proyecto que liderará la vicepresidenta. Lo evidenció el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que presentó Por Andalucía como un proyecto “a largo plazo” que “va más allá de esta campaña”. “Lo que se está construyendo con esta campaña va más allá de esta campaña”, vaticinó.

La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, defendió el voto para Por Andalucía y para Inma Nieto porque “en Por Andalucía queremos gobernar y mejorar la vida de la gente”. Presumió de las políticas aprobadas por el Gobierno de coalición con el sello morado, como la ley del solo sí es sí, o la reforma laboral y la ley de Vivienda. “Creo que si no estuviésemos en el Gobierno no tendríamos estas políticas”, se congratuló para después avisar, que no se conformaba con que la coalición se quedara en la oposición. “No queremos pedir el voto para estar en la oposición, sino para estar en el Gobierno y cambiar la vida de la gente”.

La vicepresidenta no puede ya desvincularse de la candidatura de unidad del sur, que es previa al proceso de escucha que liderará a partir del 8 de julio. Una candidatura que fue posible gracias a la intercesión de la dirigente gallega, ante el choque entre Podemos e IU por el candidato de la alianza. Por Andalucía y su resultado marcará el camino de “sumar”, el proyecto de escucha de Díaz, aunque la vicepresidenta tratará de desmarcarse de este foco y de una posible foto negativa en el sur. De hecho, desde los resultados andaluces hasta el inicio del proyecto de escucha, hay medio mes de por medio.