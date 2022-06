Andalucía se tiñe más que nunca de azul

El histórico triunfo del PP tuvo su reflejo en las ocho provincias andaluzas, incluidas Sevilla y Jaén, auténticos fortines del PSOE-A a lo largo de la historia democrática. El votante andaluz, como repitió Juanma Moreno durante la campaña, «ha perdido el miedo» a votar al partido popular en detrimento de un PSOE-A en descomposición manifiesta.

Tras una primera legislatura al frente de Ejecutivo, los datos han resultado abrumadores. En una amplia mayoría de los rincones de Andalucía se ha premiado la gestión desde San Telmo durante un periodo marcado por la pandemia, visibilizada casi exclusivamente en Juanma Moreno y reduciendo a mera comparsa a Ciudadanos –lo que evidencia un claro error en la gestión de sus recursos en la Junta de Andalucía por parte de la formación de Juan Marín–. De hecho, los resultados provinciales refuerzan la estrategia provincial de Juanma Moreno, cuyos consejeros ocuparon la cabeza de lista en Sevilla (Patricia del Pozo), Granada (Marifrán Carazo), Almería (Carmen Crespo), Jaén (Juan Bravo), Córdoba (Jesús Aguirre), junto al propio Juanma Moreno (Málaga), la secretaria general del PP-A, Lolez López (Huelva), y la delegada del Gobierno en Cádiz (Ana Mestre), quienes se da por hecho que entrarán en el próximo Gobierno andaluz.

Moreno contará con el gobierno «monocolor» que reclamaba, frenando el «efecto Vox». Lo hará borrando del mapa electoral a su socio de coalición, Ciudadanos, y dejando a Juan Espadas, candidato socialista, como jefe de la oposición pero sin margen de maniobra y desacreditado con una sangría de más de 129.000 votos respecto a los resultados que obtuvo Susana Díaz.

Con el 50% del escrutinio, el PP ya había superado los 750.000 votantes de 2018. Y al alcanzarse el 99,51% del escrutinio, Juanma Moreno se acercaba a 1,6 millones de apoyos.

La izquierda había apelado a la movilización para mejorar los datos de la última convocatoria y, finalmente, los datos fueron prácticamente idénticos. En esas cifras, los formaciones progresistas se ha dejado 260.000 votos. Juanma Moreno ha logrado llevar hasta el último rincón de Andalucía su apuesta por un gobierno sereno, tranquilo y en el que se vean representados todos los andaluces.

ALMERÍA: La lista liderada por Crespo supera la suma de PSOE y Vox

Los electores almerienses premiaron la labor del Partido Popular a lo largo de los últimos tres años y medio. Con la abderitana Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y la huercalense Maribel Sánchez, ex delegada del Gobierno de la Junta como cabezas visibles, los populares lograron un triunfo esperado e incluso por encima de los pronósticos más optimistas. De hecho, la formación liderada por Juanma Moreno arrasa con cerca del 50% de los votos registrados en feudos como El Ejido, donde Vox fue la fuerza más votada en 2018. Almería es la segunda provincia, por detrás de Málaga, con mayor porcentaje de votos para el PP. Como en el resto de Andalucía, Ciudadanos protagonizó un verdadero descalabro, pues pierde sus dos diputados en favor del que ha sido su socio de gobierno. Más llamativa si cabe es la pérdida de representación de la antigua coalición de Adelante Andalucía (hoy Por Andalucía) en favor de Vox, que pasa a tener tres diputados. En definitiva, la formación popular, con 40.000 votos más que en 2018, superó la suma de votos obtenida ayer por PSOE y Vox.

CÁDIZ: Adelantamiento fulminante de la derecha al PSOE

129.000 votos, cinco diputados y un 25% más de apoyo que en 2018. La victoria del PP en Cádiz no puede más que definirse como incontestable. La lista liderada por Ana Mestre, la delegada del Gobierno en esa provincia, no tuvo rival después de adelantar al PSOE de una manera fulminante. Los socialistas, hasta ayer la lista más votada, mantuvieron más o menos el nivel de cuatro años atrás (apenas sufrieron una pérdida de 13.000 votos), pero ahora se ven muy por detrás de los populares, en cuyo esprint seguramente tiene mucho que ver el trasvase de apoyos desde Ciudadanos (87.000 votos menos que en los anteriores comicios). Son los dos extremos de un abanico en el que poco más movimiento hubo. Vox dio un pequeño estirón de casi 11.000 votos para conseguir por primera vez dos diputados en la circunscripción, así que Manuel Gavira conservará un sillón en el Parlamento. Y en la izquierda que no es el PSOE, la división provocó una pérdida de un escaño. En 2018, Adelante logró tres, pero de 2022 sale con uno para Teresa Rodríguez y otro para Juan Antonio Delgado, el principal representante de Podemos en la coalición Por Andalucía.

CÓRDOBA: El consejero Aguirre también triunfa en su tierra

El vuelco que experimentó el horizonte de toda Andalucía fue también muy llamativo en la provincia de Córdoba, donde el PP trasladó su éxito a la ciudad que en otro tiempo fue feudo de las izquierdas a la izquierda del PSOE. En la capital, la lista encabezada por el consejero de Salud, Jesús Aguirre, casi duplicó los votos de 2018 (de 35.896 a cerca de 74.000, 45.000 más que los socialistas y a años luz de Por Andalucía o Adelante Andalucía, que rondaron los 13.000 entre ambas). Y en el resto de la provincia, más de lo mismo. Es decir, más del doble de apoyo que hace cuatro años. Los cerca de 173.000 votos cosechados por los populares suponen 88.000 más que los 83.838 de 2018. Ninguna objeción puede ponerse al triunfo del PP, que con siete escaños (cuatro más que en los últimos comicios) también alcanzó la mayoría absoluta particular en la provincia. Y ninguna objeción, tampoco, puede aplicarse al paso atrás del PSOE: la candidatura liderada por la exalcaldesa de la capital Isabel Ambrosio perdió más de 20.000 votos y un diputado. Claro que para debacle, la de Ciudadanos: 55.000 votos menos y de dos escaños a ninguno.

GRANADA: Vox no logra el ‘efecto Olona’: sólo suma un escaño

Vox, el partido liderado por Santiago Abascal, no logra el ‘efecto Olona’ en la provincia donde la candidata a presidir la Junta de Andalucía es número uno por esta formación. Así, a pesar de que parecía ser el soldado que venía a luchar en un territorio que ella creía tener controlado, los ciudadanos han demostrado con su voto que no es así y sólo ha ganado un escaño más, lo que la relega a esta formación a la tercera fuerza. Así, el PP sería la primera fuerza en la provincia y dobla su resultado con la suma de tres escaños más, obteniendo un total de seis; seguido del PSOE, que mantiene sus cuatro escaños, aunque baja un poco más de 5.700 votos. De otro lado, Por Andalucía obtiene un escaño; mientras que Adelante Andalucía y Ciudadanos no tienen representación. En el caso de Salobreña, el municipio donde está empradonada Macarena Olona, Vox es la tercera fuerza política y sólo gana 400 votos más, que pasa de 428 a 828; mientras que PP y PSOE siguen siendo la primera y segunda fuerza, respectivamente. Quizás sea el principio de una muerte política anunciada, como ya vaticinaba Martínez Ares en sus letras en las tablas del Teatro Falla de Cádiz.

HUELVA: Cs y socialistas se despeñan ante el auge de la derecha

La lista encabezada por la secretaria general del PP-A, Loles López, dobla el número de diputados obtenidos en 2018 gracias al crecimiento en más de 40.000 votantes, mientras que el PSOE sigue cayendo con una pérdida de más de 10.000 sufragios. Vox suma cerca de 9.000 sufragios pero este aumento no le permite obtener una mayor representación en el Parlamento de Andalucía (un escaño). Cs pierde casi 29.000 apoyos y se ve relegado a la nada. En la capital onubense, el PP duplica sus guarismos respecto a la pasada convocatoria electoral y en municipios como Almonte, tradicionalmente socialistas, también ganan los populares. Como curiosidad, la formación de Juanma Moreno ganó con el apoyo del 77,22% en Cumbres de Enmedio, la localidad más pequeña de Andalucía por número de habitantes, que venía siendo gobernada de forma ininterrumpida por el PSOE desde 1978. La izquierda también se desangra por su lado más extremo. La suma de la coalición Por Andalucía y Adelante Andalucía no iguala los datos obtenidos en 2018. Un retroceso por desconocimiento de su propio electorado en muchos casos.

JAÉN: El PP rebasa al PSOE en otro de sus feudos clásicos

Jaén, con Sevilla, era un territorio clave para aspirar a la mayoría absoluta por parte del PP. Los populares lograron seis diputados, con 135.237 votos, lo que supon un aumento de 61.650 sufragios. El crecimiento popular es de tres diputados. Por su parte, el PSOE andaluz sacó 86.123 votos, con una caída de 26.300 sufragios. Los socialistas repiten con cuatro escaños. Vox, de su lado, pasa de cero a un diputado, con 40.859 votos, con un aumento de 13.183 y el 12,85%, de los sufragios. El aumento es de 4,14 puntos. Jaén Merece Más sacó más votos que Por Andalucía, que fracasa, al igual que Ciudadanos o Adelante. El partido naranja es el que más pierde respecto a diciembre de 2018, al pasar de dos diputados a la desaparición. La victoria en Jaén, territorio que históricamente vota socialista, con contadas excepciones, facilitó en gran medida la mayoría absoluta. El número 1 del PP por esta provincia es el asesor económico de Feijóo y consejero de Hacienda, Juan Bravo. Jaén aunque ha sido una tierra abonada tradicionalmente al PSOE, no es la primera vez que el PP gana en esta provincia. En las generales de 2011, que llevaron a Rajoy a La Moncloa, los populares ya obtuvieron un respaldo del 45,27%.

MÁLAGA: El PP suma 6 escaños y casi triplica su resultado con 10

El Partido Popular, con Juanma Moreno como número uno de la lista por Málaga, casi triplica su resultado en relación a los anteriores comicios de 2018, obteniendo 10 escaños frente a los cuatro que tuvo, lo que representa casi el 47 por ciento de los votos. Como segunda fuerza, el PSOE se mantiene en cuatro escaños, si bien tiene 18.929 votos menos que en las anteriores, que obtuvo 152.977 votos. La tercera fuerza más votada en esta ocasión es Vox, que obtiene dos escaños, dos menos de los que obtuvo la formación naranja en 2018. En porcentaje de votos, el partido de ultraderecha tendría el 13,52 por ciento, más de dos puntos respecto a los anteriores comicios. Por otro lado, Por Andalucía sólo obtendría un escaño; mientras que Adelante Andalucía –formación liderada por Teresa Rodríguez– y Ciudadanos –tercera fuerza en las anteriores elecciones con casi el 20 por ciento de los votos– no tienen representación en el Parlamento. Por último, Málaga destaca por ser la segunda provincia donde más ha crecido el voto por correo con 23.897 votantes en total. En la capital, los populares experimentan un espectacular crecimiento de 60.000 votos más.

SEVILLA: Victoria histórica del PP en la casa de Juan Espadas

Por primera vez en unas elecciones autonómicas, Sevilla se tiñe de azul y el PP se sitúa como primera fuerza política en la provincia triplicando sus escaños, de tres a nueve. Este era uno de los objetivos marcados por los populares en la campaña y, además de conseguirlo, suman seis escaños más que en los anteriores comicios, que contaba con tres diputados. Así, el PSOE queda relegado a segunda fuerza con cinco diputados, uno menos que en los anteriores comicios, lo que suponen algo más de 24.000 votos menos. Vox se estanca y se mantiene como tercera fuerza con dos escaños, si bien suben en 8.605 votos más. Este resultado tiene una lectura bastante negativa para los socialistas, ya que por primera vez el PSOE pierde en Sevilla, por donde Juan Espadas es el número uno, y en municipios emblemáticos para los socialistas en la provincia como son Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas. Así, en el primero el PP gana con más del 40% de los votos, donde los socialistas han pasado a ser segunda fuerza; mientras que en Dos Hermanas el PP gana con más del 38 por ciento de los votos, frente a casi el 26 por ciento que tiene el PSOE.