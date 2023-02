Operación “Salvar al soldado Sánchez”: PSOE y Por Andalucía se unen para que no se hable del presidente en el Parlamento andaluz

Operación «Salvar al soldado Sánchez». El PSOE-A trata de evitar que la gestión de Pedro Sánchez se debata en el Parlamento. La vicesecretaria general, Ángeles Férriz, defendió que el Grupo Socialista se opone a que el PP-A trate de usar la Cámara a modo de «cuadrilátero» en el que «duplicar» la «estrategia de confrontación» del partido que lidera Núñez Feijóo en el Congreso y el Senado contra el Gobierno central. Las elecciones municipales son en mayo y, aunque Juan Espadas ha sido de los socialistas más beligerantes en la defensa de las medidas que viene adoptando el jefe del Ejecutivo central –la reforma del Código Penal en el contexto del conflicto catalán o la ley de «solo sí es sí»–, los socialistas andaluces son conscientes del desgaste de cara a los comicios locales.

La portavoz del grupo parlamentario socialista, Ángeles Férriz. María José López / Europa Press FOTO: María José López Europa Press

La estrategia del PSOE-A pasa por poner el foco en las medidas de calado social –como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o de las pensiones– y tratar de atajar el ruido. Oficialmente, el PSOE-A argumenta que no procede el debate sobre la gestión de Sánchez, aunque en la Cámara andaluza se ha debatido hasta la libre determinación del Sáhara. El PSOE invoca ahora el artículo 171 del Reglamento para tratar de que no se debatan temas ajenos a Andalucía y que puedan servir de caja de resonancia para los intereses electorales, lo que, en la práctica, caparía para la discusión cualquier asunto propio del Gobierno de España tenga o no repercusión en la comunidad.

En la Cámara andaluza se ha debatido hasta la libre determinación del Sáhara en otras legislaturas

El artículo 171 del Reglamento del Parlamento determina que «las proposiciones no de ley que planteen propuestas de resolución a la Cámara, para que ésta manifieste una determinada voluntad o emita una declaración política en relación con materias de competencia exclusiva del Estado o de la Administración local, se tramitarán ante el Pleno y sólo podrán ser incluidas en un orden del día si cuentan con el apoyo de las dos terceras partes de la Cámara o tres grupos parlamentarios que representen la mayoría». Esto equivale a 73 diputados. El PP cuenta con 58 diputados y no serían suficientes los 14 de Vox para sacar adelante la PNL. Por Andalucía dudó pero finalmente –al fin y al cabo, en parte son socios en el Gobierno central–ve «razonable» la postura del PSOE. Férriz señaló que «lo que hemos pedido desde el Grupo Socialista es que en el Parlamento se hable de Andalucía, y no solo de lo que le venga bien a Feijóo o al PP», y denunció que, «de 20 PNL del PP-A» presentadas en esta legislatura, «19 tienen que ver más con esa estrategia de confrontación con el Gobierno de España que de lo que verdaderamente preocupa a los andaluces». El Grupo Socialista ha pedido «un informe al letrado» mayor del Parlamento, que ha aclarado que dicho artículo 171 «está en plena vigencia». Férriz tachó al PP-A de «ofendiditos».

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto. María José López / Europa Press FOTO: María José López Europa Press

Según los populares, este artículo no existe en ninguna otra Cámara autonómica y en 40 años «solo se ha usado en dos ocasiones». Su portavoz, Toni Martín, criticó la «jugarreta política» para evitar que se aborden en el Parlamento las «barbaridades» del Gobierno de Pedro Sánchez con la comunidad. Martín avanzó que llevarán más temas como el trasvase Tajo-Segura o la petición de más policía adscrita.

El portavoz del grupo parlamento PP-A, Toni Martín. María José López / Europa Press FOTO: María José López Europa Press

En la última legislatura en la que gobernó el PSOE en Andalucía y el PP en España, de 99 iniciativas no de ley del Grupo Socialista, 83 hacían referencia a competencias exclusivas del Gobierno central.