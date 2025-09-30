El Ayuntamiento de Roquetas anuncia la construcción de una nueva casa consistorial y la ampliación de la plaza

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) ha aprobado en junta de gobierno local el expediente para encargar el proyecto con el que construir una nueva casa consistorial así como la ampliación de la Plaza de la Constitución y de los espacios públicos adyacentes.

Esta actuación, presupuestada en 504.563,46 euros y a financiar con fondos propios, supone un paso "decisivo" para dotar al municipio de unas instalaciones administrativas "modernas" y de un espacio urbano "más abierto y accesible", según ha indicado el Consistorio en una nota.

El planteamiento municipal prevé un nuevo ayuntamiento sobre una superficie aproximada de 4.000 metros cuadrados, con sótano y cuatro plantas, siendo la ultima una terraza de uso polivalente para "eventos, actividades y disfrute de vecinos". La reorganización de volúmenes liberará en la plaza un espacio público superior a 900 metros cuadrados.

El plazo máximo para la redacción del proyecto será de nueve meses y medio, mientras que la dirección de obra se ajustará al calendario de ejecución, estimado en unos 20 meses. La previsión de gasto se reparte entre los ejercicios 2026 y 2030, "garantizando una planificación económica sostenible y ajustada a la normativa vigente".

La construcción de la nueva casa consistorial y la ampliación de la Plaza de la Constitución pretende la modernización de la sede administrativa municipal y la mejora del entorno urbano. Así, se podrán reorganizar los servicios municipales en un mismo espacio, "optimizando la atención ciudadana, y al mismo tiempo dotar al corazón de Roquetas de Mar de un área pública más amplia, abierta a la convivencia, la cultura y el encuentro social".

El contrato aprobado contempla la redacción del proyecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y salud, el estudio geotécnico, el levantamiento topográfico, el proyecto de derribo de construcciones previas y la dirección de obra.

SÍMBOLO DE "MODERNIDAD"

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha subrayado que la nueva casa consistorial "no será solo un edificio administrativo, sino un símbolo de modernidad, cercanía y servicio público".

"Queremos que los vecinos sientan que tienen una administración a su lado, ágil y eficiente, que responde a sus necesidades. Con esta actuación reorganizaremos los servicios municipales, facilitando los trámites y mejorando la atención a los ciudadanos", ha dicho.

Amat también ha incidido en el valor añadido que supondrá la intervención en la Plaza de la Constitución, puesto que supone "ampliar y revitalizar uno de los espacios más representativos de la ciudad, creando un lugar abierto, cómodo y accesible, donde las familias puedan pasear, los jóvenes puedan encontrarse y donde podamos seguir celebrando juntos nuestras tradiciones y actividades culturales".