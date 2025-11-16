Detenido en Almería un patrón buscado por transportar a 16 migrantes en patera

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un ciudadano argentino acusado de ejercer como patrón de una patera con 16 migrantes a bordo y sobre el que pesaban varias requisitorias policiales y judiciales en vigor, según ha informado este domingo el cuerpo en una nota.

La embarcación, una neumática de siete metros procedente de Argelia, fue interceptada cuando transportaba a trece varones, dos mujeres y un menor en condiciones que comprometían gravemente su seguridad. Tras su traslado al puerto, los ocupantes fueron conducidos al Centro de Atención Temporal de Extranjeros para activar los protocolos correspondientes.

Los agentes de la UCRIF han determinado que el ahora arrestado ha ejercido la patrulla de la embarcación durante toda la travesía, dando instrucciones al resto de migrantes para que aseguraran a las autoridades que habían sido conducidos “de forma conjunta” en caso de ser interceptados.

Los ocupantes relataron que habían pagado alrededor de 7.500 euros cada uno para realizar el viaje clandestino desde Argelia en una neumática sin condiciones de seguridad y sometida a sobrecarga, lo que incrementó el riesgo durante la navegación.

En el momento de la identificación del arrestado se comprobó que tenía en vigor varias órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión emitidas por distintos órganos judiciales. La embarcación intervenida estaba dotada con un motor de 60 CV.

Finalizadas las diligencias, el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, en funciones de guardia.