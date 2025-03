Un documental recupera la vida de una actriz que fue asesinada en el escenario

«Ciento tres años después de su muerte, Conchita Robles vuelve a la memoria de su tierra», reivindicó el compositor y cineasta David Miralles, en el estreno del largometraje documental con el que la productora Un Nuevo Renacer quiere romper «los cien años de pacto de silencio» que ocultaron la vida y la obra de una mujer adelantada a su tiempo, pero víctima de un fenómeno vigente en la actualidad: la violencia machista. «Han sido cinco años de trabajo, más de 100 actores y figurantes, que han puesto toda su pasión y sentimiento, en recuperar el legado artístico de una mujer a la que Almería y la cultura, tienen la obligación de recordar», valoró el director de la cinta, que pone también voz a una banda sonora cuyo tema principal repite, una y otra vez, «que nadie olvide tu nombre». Fue esa canción la que arrancó la gala de estreno de «Concha Robles: El Precio de la libertad», en un repleto Auditorio Maestro Padilla de la capital almeriense, ciudad donde nacía esta virtuosa intérprete de teatro, cantante y poetisa.

Primera actriz de compañías tan importantes en su época como la de María Guerrero o Rosario Pino, María Concepción del Pilar Robles Pérez alcanzó gran notoriedad a principios del siglo XX tanto en nuestro país como fuera de él, hasta aquél fatídico 21 de enero de 1922 en el Teatro Cervantes de Almería, cuando se encontraba representando la obra teatral «Santa Isabel de Ceres» y fue asesinada por su exmarido, Carlos Berdugo, delante de su público. «Cuentan las leyendas que, siendo niña, su familia la llevó a una pitonisa que, a las faldas de la Alcazaba, vislumbró para ella un destino de éxito, pero también la tragedia», explicó Manuel Artero, documentalista de la película, al referir la advertencia que le hicieron a la pequeña Concha de «cuídese del verdugo». Era, prácticamente, el apellido del hombre que acabó actuando como tal, «un comandante del ejército, héroe nacional que participó en la protección al rey Alfonso XIII en el atentado que sufrió el día de su boda, pero que la obligó a retirarse del teatro y la sometió a malos tratos continuos hasta su muerte», lamentó este estudioso de la figura de la actriz desde hace 15 años.

Sin embargo, Robles se rebeló contra su agresor, asesorada por su amiga Carmen de Burgos, la también eterna escritora almeriense «Colombine’, para pedir el divorcio y volver a los escenarios. Aunque lo conseguiría, no sin superar los numerosos obstáculos que le ponía el militar, su retorno a las tablas del Teatro Cervantes de su ciudad natal acabó siendo la última muestra de su talento. El comandante Berdugo no soportó que Concha volviera a actuar ante su amado público, por lo que se coló entre bambalinas y asesinó a tiros a su ex mujer y a un joven de 16 años, Manuel Aguilar, que se interpuso entre ambos.

«Tenemos la obligación de que todos los almerienses conozcan quién fue su paisana, principalmente por dos motivos», explicó Ignacio Mañas «El Indaliano», productor ejecutivo del documental, aludiendo a «su carácter cultural, traspasando fronteras y conquistando las tierras hispanoamericanas» y a que «fue una mujer cuyos valores humanos la convirtieron en referente de libertad y valentía, luchando y defendiendo su vocación hasta la muerte y no dejándose amilanar por la sociedad machista de la época».

De esta forma, el nuevo trabajo audiovisual tiene «el privilegio de contar con veinte entrevistados, profundos conocedores de la importancia de Concha, como el propio Manuel Artero, Antonio Sevillano, Vicenta Fernández, Irene Gálvez, Mabel Lozano o Carmen Ravassa», indicó David Miralles, destacando el testimonio de otros «referentes de la cultura almeriense como Mar Galera, Anabel Veloso, Guillermo Chavarría o Curro Verdegay».

Precisamente, la figura de la actriz protagonizó la campaña institucional del Ayuntamiento de Almería el pasado 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, bajo el eslogan «Fuertes como Concha Robles», habiéndose puesto el fin a las actividades desarrolladas con la proyección de este documental, que será de nuevo presentado el 10 de abril en el Teatro Apolo de Almería y ante el éxito de la primera convocatoria.

Así, la alcaldesa almeriense, María del Mar Vázquez, aseguró que el filme «tiene una importantísima vertiente social» y «el especial atractivo de una minuciosa reconstrucción de la Almería burguesa de principios del siglo pasado». «Como tantas otras mujeres, Concha Robles fue asesinada por su expareja y queremos alzar la voz por seguir construyendo entre todos una sociedad donde ninguna mujer más sea silenciada y donde el respeto y la igualdad sean la norma, no la excepción», apreció la primera edil de un Consistorio que también ha patrocinado este homenaje documental a una almeriense especial y para la que ya hay voces que piden mayores reconocimientos