La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel a un hombre que por agredió con una piedra a un concejal socialista de Alsodux

El Juzgado de lo Penal número 4 de Almería celebrará este martes, 21 de octubre, el juicio contra un hombre acusado de agredir con una piedra al concejal socialista de Alsodux (Almería), José Manuel Gil, hechos por los que la Fiscalía solicita una pena de dos años y seis meses de prisión por un delito de lesiones cometidas con medio peligroso.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso EFE, los hechos ocurrieron el pasado 7 de julio, cuando el edil se habría dirigido al domicilio de la esposa del acusado, identificada como víctima en la causa, a la que presuntamente empujó y agarró del cuello tras bajarse de su vehículo.

Poco después, el acusado se cruzó con el concejal mientras este conducía por la localidad y, a través de la ventanilla del coche, le golpeó en la cara con una piedra, provocándole una fractura nasal, una herida en el puente de la nariz y diversas contusiones que requirieron tratamiento quirúrgico.

El Ministerio Público reclama además una orden de alejamiento de tres años y medio respecto al edil y el pago de una indemnización de 1.410 euros por los daños sufridos.

En el mismo procedimiento se enjuiciará también al propio Gil, para quien la Fiscalía solicita dos multas de tres meses por dos delitos leves de lesiones, uno de ellos por la agresión previa a la mujer del acusado y otro por su participación en la pelea posterior.

Para el edil, el fiscal pide asimismo una orden de alejamiento de seis meses respecto a ambos y que indemnice con 80 euros a la mujer y 280 euros al otro acusado.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por el abogado Miguel Martínez en nombre del hombre acusado de lanzar la piedra, imputa al concejal un delito de odio y solicita tres años de prisión, además de una indemnización total de 4.400 euros (2.000 por daño moral para cada representado y el resto por lesiones físicas).