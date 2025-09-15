Andalucía carga contra los anuncios "electoralistas" de Sánchez en vivienda

La consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha tachado de "electoralista" el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la retirada de los pisos turísticos detectados como ilegales, y ha atribuido el problema de la vivienda a la Ley de Vivienda del Gobierno.

Díaz ha manifestado en Granada a preguntas de los periodistas que en Andalucía, el gobierno de la Junta está trabajando de la mano de los ayuntamientos para poner en orden las viviendas turísticas.

En su opinión, el problema de la vivienda en España lo ha generado la ley nacional, por lo que ha pedido su derogación "por el bien de todas las comunidades autónomas, de todos los españoles y de todos los andaluces".

Ha tachado de "electoralista" el anuncio realizado ayer domingo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin del PSOE en Málaga sobre las viviendas turísticas -el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado 16.740 pisos turísticos ilegales en Andalucía a las plataformas digitales para que retiren los anuncios 'online' de estos alojamientos-.

"Estamos muy acostumbrados a los anuncios del presidente del Gobierno", ha indicado tras referirse a la visita que Sánchez hizo previamente a cuatro promociones de viviendas protegidas que se están poniendo en marcha en Málaga con la cesión de suelo del Ayuntamiento y la colaboración público-privada.

Unas viviendas, dice la consejera, en las que el Gobierno de España "no aporta ni un solo euro", sino que están financiadas con fondos europeos gestionados por la Consejería de Fomento, por lo que ha recriminado a Sánchez que aproveche su visita a Andalucía para "presumir de una gestión que no es suya".