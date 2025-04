Andalucía contra el lobby anticarne: 482 empresas exportan 380 millones al año

En el actual debate europeo sobre el consumo de carne, es imprescindible distinguir entre la ganadería intensiva de carácter industrial y los modelos tradicionales, sostenibles y profundamente arraigados en el territorio, como la ganadería andaluza. En Andalucía, la producción ganadera no solo es una actividad económica vital para miles de familias rurales, sino que también juega un papel fundamental en la conservación del paisaje, la biodiversidad y la prevención de incendios forestales, especialmente en sistemas como la dehesa.

El ganado extensivo andaluz, en particular, aprovecha pastos naturales y mantiene prácticas respetuosas con el bienestar animal, generando productos de alta calidad con un bajo impacto ambiental. A diferencia de los macroproyectos industriales que preocupan a la opinión pública, la ganadería tradicional andaluza se alinea con los principios de la sostenibilidad que promueve la propia Unión Europea.

Estigmatizar el consumo de carne sin matices es un error que pone en riesgo la pervivencia de un modelo de vida equilibrado, que fija población en zonas rurales y mantiene el legado cultural y alimentario del sur de Europa. La solución no está en eliminar la carne, sino en defender y reforzar aquellos sistemas ganaderos que cuidan el entorno, a las personas y a los animales. La ganadería andaluza es uno de ellos.

Elsurge principalmente por preocupaciones medioambientales, bienestar animal y salud pública. La ganadería intensiva es señalada por su impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero, uso excesivo de recursos naturales y maltrato animal. Además, organizaciones promueven dietas basadas en plantas como más sostenibles y saludables. También influyen campañas políticas, cambios culturales y presión desde la Unión Europea por modelos agroalimentarios más ecológicos. Frente a esto, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado este pasado lunes en Madrid la importancia del sector cárnico en Andalucía con un total de 482 empresas, lo que supone el 14,5% del total nacional, y. Así lo ha explicado el consejero en el marco de una reunión con representantes de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), en donde han abordado diferentes asuntos relacionados con el sector cárnico y ganadero y se han comprometido a avanzar, de la mano, en diferentes proyectos de interés que van desde la promoción al impulso de las estrategias andaluzas de la Agroindustria o para la Ganadería Extensiva, según lo detallado por la Junta en una nota.

Durante el encuentro, el consejero ha destacado la relevancia de la industria agroalimentaria andaluza, que lidera las exportaciones de alimentos y bebidas con un récord de 15.700 millones de euros. Así, ha reconocido que Andalucía cuenta con los mejores ingredientes para competir y conquistar los mercados internacionales como son el sabor, la calidad y la sostenibilidad; si bien ha añadido que los retos del sector también pasan por el posicionamiento de la calidad diferenciada de los productos, así como la sostenibilidad en los procesos y en la distribución.

Con el objetivo de apoyar la modernización del sector y reforzar la competitividad de las empresas andaluzas, Fernández-Pacheco ha señalado que Andalucía publicará en el segundo semestre de 2025 una nueva convocatoria de ayudas por 88 millones de euros para la transformación y comercialización agroalimentaria, de los cuales 66 millones de euros se destinarán para pequeñas y medianas empresas y 22 millones para grandes empresas.

En el caso concreto del sector cárnico, el consejero ha destacado "el esfuerzo inequívoco que realiza la administración regional para dar ayudas a la promoción y apoyo a la gestión de los Consejos Reguladores y ha puesto en valor las que se han dado a las empresas cárnicas para la modernización, transformación y comercialización de productos agroalimentarios por valor 12,7 millones de euros".

En esta línea, el consejero ha hecho referencia a la primera estrategia de la agroindustria, "una hoja de ruta a través de la cual se busca mejorar la competitividad del sector en la región, consolidar el liderazgo de este sector clave y que sea motor de generación de riqueza y empleo; así como favorecer el equilibrio en la cadena agroalimentaria con el refuerzo de líneas de acción concretas".

De igual modo, durante la reunión han abordado la importancia que tiene la ganadería extensiva en la región para contar con productos altamente valorados y ligados a figuras de calidad. En este sentido, el titular del ramo ha detallado que la Primera Estrategia Andaluza de la Ganadería Extensiva se encuentra en fase de la redacción de las medidas y que el objetivo es mejorar la competitividad de este sector.

"Apostamos por la ganadería extensiva, creemos en este sector y queremos generar confianza y seguridad. No puede haber futuro si los ganaderos no pueden asegurar su rentabilidad y, junto esta rentabilidad, no podemos olvidarnos de la sostenibilidad ambiental y social", ha abundado el consejero.

Por su parte, el presidente de Anice, Alberto Jiménez, ha destacado que "es la primera vez que un representante de una comunidad autónoma acude a conocernos directamente y este gesto pone de manifiesto la importancia que Andalucía concede a su sector cárnico". "Desde ANICE valoramos este encuentro, ya que nuestro sector cuenta con una amplia representación en la comunidad andaluza, abarcando el porcino blanco, el ovino, el vacuno y, por supuesto, el ibérico, con zonas productoras tan emblemáticas como Los Pedroches y la Sierra de Huelva", ha abundado el presidente. Actualmente, Anice agrupa a 73 empresas en toda Andalucía con presencia en todas sus provincias, "lo que demuestra la fortaleza y el arraigo de nuestra industria en el territorio".