El PP andaluz celebrará su XVII congreso autonómico del 7 al 9 de noviembre en Sevilla

El PP de Andalucía celebrará su XVII congreso autonómico los próximos días 7, 8 y 9 de noviembre en Sevilla, en una cita en la que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que volverá a concurrir para ser presidente de la formación a nivel regional.

Así lo ha anunciado este lunes Moreno tras la celebración de la Junta Directiva autonómica que se ha celebrado en la capital andaluza, en la que ha agradecido el trabajo que han hecho sus compañeros en estos últimos años, desde la anterior cita congresual de 2021, y ha asegurado que espera "poder convencer al resto de provincias para seguir sumando esfuerzos a este bonito proyecto" que inició en 2014.