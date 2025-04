La Atención Temprana en Andalucía, directa a la precariedad: irrisoria subida del precio de la sesión

Incredulidad, tristeza, preocupación e indignación. La "irrisoria" subida aplicada por la Junta de Andalucía al presupuesto de la Atención Temprana ha sido recibida por los centros de atención infantil temprana (CAIT) como un mazazo. El Consejo de Gobierno ha anunciado hoy que eleva de 28 a 30,13 euros el coste de la sesión/hora a los menores de cero a seis años con trastornos o riesgo de padecerlos. Una cifra "completamente insuficiente", según ha manifestado a LA RAZÓN Gonzalo Caba, presidente de la Asociación Patronal Andaluza de Atención Temprana (Apaat) y que conducirá a este servicio público de primera necesidad a "la más absoluta precariedad".

¿Por qué se hunde la atención temprana en la comunidad?

La respuesta en bien sencilla. El aumento que la Consejería de Salud y Consumo estima suficiente, tras una revisión obligada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, no permite cubrir siquiera la subida salarial fijada por convenio para los profesionales sanitarios que atienden a los niños y niñas andaluces.

La situación es "crítica" y el presidente de Apaat pide "la unidad del sector". El rumbo marcado por el Gobierno de Juanma Moreno va a "hundir" el sistema actual y con él va a perjudicar el futuro de los menores que son hoy atendidos y lo que tendrán que serlo en el futuro. No en vano, el nuevo concierto social se firmará para 24 meses con una opción de prórroga de otros dos años. "Al precio de 30 euros, muchas empresas no van a licitar y va a conseguir que las que lo hagan quiebren por las pérdidas generadas. Es una locura". Gonzalo Caba advierte de que aún hay asociaciones y empresas que no han caído en que los salarios suben un 10% por la aplicación del nuevo convenio desde enero (carácter retroactivo) y que este año ya han perdido dinero. "Pero es que el año que viene sube un 1,5% más y el siguiente otro tanto. Estos 30 euros no son una solución para nada", insiste. La desolación es absoluta en el sector, sobre todo porque lo que detectan por parte de la Administración es que no existe voluntad de diálogo y "los políticos no son conscientes aún de que la atención temprana se hunde".

¿Un menor gallego, catalán o riojano es más que un andaluz?

Mientras que en Andalucía, la Junta pretende financiar las terapias al precio de 30 euros de aquí a 2030, en Galicia el coste del servicio se fija en 35,17 euros, en Cataluña la cifra asciende a 38,40 y en La Rioja, por poner tres ejemplos, se sitúa en 48,28 euros. El sector de las empresas que prestan el servicio en Andalucía estima que la cifra mínima para no acumular pérdidas debería estar más cerca de 40 que de 30 euros. "Han vuelto a hacer ingeniería financiera", lamenta Caba respecto a la decisión del Gobierno andaluz.

El anuncio de la Junta

El Consejo de Gobierno ha acordado una modificación presupuestaria destinada a establecer nuevos límites para la adquisición de compromisos de gastos del Servicio Autofinanciada en las anualidades 2026 y 2027 de la Consejería de Salud y Consumo. Esta medida se adopta en la partida correspondiente al programa de Atención Temprana, con el objetivo de facilitar la tramitación de un nuevo concierto social para la prestación de este servicio esencial que permitirá la continuidad y mejora del servicio.

El servicio de Atención Temprana se ha venido prestando bajo la fórmula de concierto social, en el marco jurídico establecido por el Decreto 57/2020, de 22 de abril. Ante la proximidad de la finalización de los primeros contratos actuales, la Consejería de Salud y Consumo inició en julio de 2024 la tramitación de un nuevo concierto, que también incorporaría la atención de usuarios que, anteriormente, eran atendidos por entidades locales que habían renunciado a la prestación del servicio. El procedimiento iniciado fue suspendido el 3 de diciembre de 2024 por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Consumo, dando cumplimiento a las resoluciones de los recursos especiales en materia de contratación interpuestos ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía por parte de entidades y organizaciones del sector de Atención Temprana. Las resoluciones del Tribunal, que estimaron parcialmente algunos de los asuntos reclamados, obligaron a la retroacción de actuaciones para su rectificación.

Estos retrasos han hecho necesaria la tramitación de una prórroga de excepción de los contratos actualmente vigentes, para asegurar la continuidad del servicio entretanto se firmen los nuevos contratos que se deriven de la adjudicación de lotes del nuevo concierto social. Esta prórroga excepcional supone un compromiso de 12.805.956,20 euros para la anualidad 2026, encontrándose actualmente en proceso de tramitación.

Una vez consideradas todas las cuestiones señaladas por el Tribunal de Recursos Contractuales que impactan en la determinación del precio, se ha realizado un nuevo cálculo del precio unitario por sesión, estableciéndose en 30,13 euros. El nuevo concierto tendrá un periodo de ejecución de 24 meses, prorrogables por 24 meses adicionales, y ya se ha reiniciado su tramitación. La necesidad total de crédito para la tramitación del nuevo concierto asciende a 104.699.098,56 euros para el periodo de 24 meses, lo que supone un incremento del 13,10% respecto a los conciertos sociales actuales.

Ante la insuficiencia del saldo actual para cubrir estas necesidades mediante redistribución, y considerando el perjuicio que esto causaría a la capacidad de la Consejería de Salud y Consumo para adquirir compromisos futuros en la ejecución de otras competencias, se ha determinado que la ampliación de los límites en anualidad futura es la opción más adecuada.