En la guarida del presunto “lobo solitario” de Algeciras

Yasin Kanka se llama el presunto “lobo solitario” que atentó contra varias iglesias del crisol de culturas milenario de Algeciras, con varios heridos y un sacristán fallecido, Diego Valencia. El asesino sostenía la mirada a las cámaras, según las imágenes difundidas por la policía, y portaba un cuchillo de grandes dimensiones que fue confundido incluso por testigo por una catana. La Policía solicita la prórroga de la detención del terrorista de Algeciras y pasará el lunes a disposición judicial. Yassine Kanjaa, un hombre de 25 años natural de Marruecos, vivía en una infravivienda de Algeciras. No tiene antecedentes penales, ni está requerido por Marruecos por ningún delito. Sí tenía un expediente de expulsión del pasado mes de junio por estar en situación irregular. Al parecer, er dea Ued el Marsa (Marruecos) era su población de origen. En Algeciras vivía en un edificio en ruinas.

Vista de la mezquita de la localidad de Ued el Marsa (Marruecos), donde creció el presunto terrorista de Algeciras

Vista de la localidad de Ued el Marsa (Marruecos)

Yasin Kanka sería una persona tímida y callada, que no domina el español ni llamaba la atención en el barrio, según recogió Efe, en base a la declaración del tendero de un establecimiento de alimentación ubicado en la calle Sevilla de Algeciras, en las cercanías de la vivienda en ruinas que la Policía ha registrado esta mañana porque en ella residía el atacante, con otras tres o cuatro personas.

Vista de la entrada de la vivienda de Yasin Kanka

Yasin Kanka acudía desde hace varios meses de vez en cuando a esta tienda de alimentación a comprar latas de conserva o refrescos. “Cuando ayer vi su foto me sorprendió, no me esperaba que fuera capaz de hacer eso”, contaba el tendero. “Es muy callado, risueño, a veces no entendía lo que decía porque no domina el español, nunca le he visto un gesto raro”, explica.

Vivienda donde residía Yasin Kanza, el marroquí de 25 años detenido

Lo que sí recuerda es que era buen pagador: “Siempre estaba escaso de dinero, a veces le faltaban algunos céntimos para pagar, y me decía que me lo pagaba otro día. Y así lo hacía, venía otro día y me lo pagaba. A mí me daba lástima y a veces le perdonaba los céntimos”.

Nunca pensó que fuera una persona capaz de coger un machete de grandes dimensiones y atacar a las personas que encontraba, como hizo ayer. Según el tendero la casa en ruinas en la que vivía estaba deshabitada desde hace años. “Era de una mujer viuda que murió y quedó abandonada”.

Allí, según los vecinos, vivían tres o cuatro jóvenes marroquíes. Las personas que viven en los edificios colindantes apenas les conocían ni notaban su presencia. En una ciudad en la que residen muchos marroquíes, este grupo no llamaba la atención. La vivienda en ruinas en la que residen, y en la que esta mañana no había nadie, está a unos metros de la sede de Algeciras Acoge, una de las entidades sociales más emblemáticas en el soporte y ayuda a los inmigrantes que llegan a esta zona.

Según la prensa de Gibraltar, el marroquí detenido habría sido expulsado de la Roca a Marruecos en 2019 tras haber llegado ilegalmente. Un portavoz de la Policía gibraltareña indicó al diario ‘Gibraltar Chronicle’ que las autoridades del Peñón creen que se trata del mismo sujeto, ya que los nombres coinciden. “Estamos en contacto estrecho con las autoridades españolas sobre esta cuestión”, precisó y recogió Europa Press.

Según explica el citado medio, el autor del asesinato del sacristán en Algeciras formaría parte de un grupo de tres adultos y un menor que fueron detenidos en agosto de 2019 por la Marina gibraltareña tras entrar en una moto acuática en aguas del Peñón. Los cuatro se declararon culpables de entrar en Gibraltar sin permiso, por lo que fueron detenidos y deportados días después a Marruecos por orden de un tribunal. Durante la vista judicial, se dijo que todos habían hecho la travesía “en busca de una vida mejor” y que tenían “suerte de estar vivos” ya que la moto volcó en tres ocasiones durante el trayecto.