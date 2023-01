Vox vincula el ataque de Algeciras con la inmigración ilegal y el PP pide no usar políticamente “un hecho tan grave”

Vox, en su estrategia de teatralización del sufrimiento, convocó una rueda de prensa en el lugar de los hechos del presunto atentado de Algeciras. El PP de Andalucía condenó la violencia del asesinato de Algeciras y pidió respeto para la familia y no usar políticamente este hecho.

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, condenó duramente el ataque a varias iglesias perpetrado en la tarde de este miércoles en Algeciras, donde fue asesinado el sacristán de la Iglesia de La Palma. En declaraciones a los medios difundidas por el partido, Gavira estuvo acompañado por la diputada nacional de Vox Rocío de Meer, la diputada por Cádiz en el Parlamento; Blanca Armario, el portavoz del Grupo Municipal Vox Algeciras; Antonio Gallardo, y un nutrido grupo de cargos orgánicos y afiliados de Vox del Campo de Gibraltar.

Gavira destacó que “no nos vamos a callar, no nos van a silenciar y no vamos a dejar de denunciar lo que está sucediendo, porque más vale prevenir que llorar, y ayer aquí en Algeciras se lloró y mucho”. También denunció que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hablaran de “fallecimiento” porque “son asesinatos”.

Vox recordó que “lleva denunciando desde hace años las consecuencias de la inmigración ilegal descontrolada”. “El islamismo ya está en nuestra tierra porque unos les abren las puertas, otros los financian y las consecuencias las sufrimos los españoles, en este caso ayer la gente de Algeciras”. “Hablamos de culturas incompatibles con la nuestra”, afirma el portavoz de Vox.

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha condenado esta mañana la violencia del suceso ocurrido anoche en la ciudad de Algeciras, donde el sacristán de la Iglesia de la Palma fue asesinado. “Es momento de estar con la familia del fallecido y esperar que la recuperación del padre Antonio sea lo antes posible y en las mejores condiciones”, ha dicho al tiempo que ha pedido “no hacer política con un hecho tan grave” y “acompañar y apoyar al pueblo de Algeciras, que siempre ha destacado por su tolerancia y convivencia”, señaló.

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, este jueves. PP-A FOTO: PP-A PP-A

En la misma línea, el presidente de la Junta pidió responsabilidad y que no se generalice con los hechos, recordando que Andalucía es una tierra de convivencia, al tiempo que pidió explicaciones al Ministerio sobre la posible estancia ilegal del presunto asesino en el país. El presidente andaluz hizo un llamamiento a no sacar “conclusiones que puedan ser erróneas” y a que “nadie generalice hacia ningún colectivo étnico ni religioso”. “Esto es un hecho puntual, lamentable, condenable, repugnante”, dijo, “pero de ahí no se puede sacar conclusiones generales hacia colectivos musulmanes o de procedencia de otro país”. Moreno citó los ejemplos de Algeciras o Almería: “Nunca hemos tenido problemas de convivencia”.