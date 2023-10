Inversión de 23 millones para Fiestas en Cádiz

Territorio turístico de innumerables fiestas populares y tradiciones, Cádiz (sus pueblos, ciudades y Diputación) es una de las provincias andaluzas y españolas que más recursos económicos va a destinar a lo largo de este año al capítulo de fiestas populares y festejos. Así, al menos, se desprende de los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que totaliza un presupuesto global superior a los 23 millones de euros (23.385.102,75) para 2023.

Una cifra que, no obstante, no plasma la realidad en su conjunto, ya que solo refleja los presupuestos de 38 de los 45 municipios gaditanos (se quedan fuera Barbate, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Chipiona, Algodonales, Algar, Benalup-Casas y Algodonales, además de las ELAS).

Además, estos presupuestos municipales no son uniformes en cuanto a los conceptos de las partidas que incluyen, ya que, por ejemplo, la propia capital (presupuestos prorrogados de 2022), a diferencia de otras localidades, sitúa gastos tan importantes como la Semana Santa y el Carnaval en los presupuestos de Cultura.

De este modo, el presupuesto global de la provincia gaditana podría ser más elevado del que se desprende de los datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Con todo ello, de lo que no existe duda alguna es que la provincia, de cuyas fiestas, eventos, etc. depende gran parte de su economía y empleo, no escatima en recursos a la hora de hacer más atractivas sus fiestas, con el objetivo añadido de captar el mayor número de visitantes posible.

Prueba de ello es la propia capital, que pese a no incluir partidas tan sobresalientes como el Carnaval y la Semana Santa, destina a fiestas uno de los presupuestos más elevados de todo el país (4.953.093,21 euros); concretamente el séptimo y el tercero de Andalucía, tan solo por detrás de Valencia (10.653.122,92), Barcelona (10.150.625,20), Sevilla (8.756.576,17), Santa Cruz de Tenerife (7.000.000), Málaga (6.887.266,99) y Huelva (5.212.613,93).

Se trata de una cantidad que, por otra parte, duplica de largo la que a este concepto destina la ciudad con más población de la provincia, Jerez de la Frontera, con 2.234.491 euros; mientras que la tercera gran población gaditana, Algeciras, pone sobre la mesa para fiestas y festejos populares algo menos, 2.212.577,55.

En este capítulo de grandes partidas destaca una localidad del Campo de Gibraltar, San Roque, que con un volumen de habitantes mucho más bajo que la propia Algeciras (33.018 habitantes frente a 122.368), invierte casi lo mismo, 2.040.156,14.

Por comarcas

Los presupuestos más elevados por comarcas los ostentan Cádiz (4.953.093,21 euros), en la Bahía de Cádiz; Algeciras (2.212.577,55), en el Campo de Gibraltar; Sanlúcar de Barrameda (875.195,55), en la Costa Noroeste; Jerez de la Frontera (2.234.491), en la Campiña de Jerez; Medina Sidonia (571.000), en La Janda, y Arcos de la Frontera (471.000), en la Sierra de Cádiz.

Cabe destacar que el municipio con menos habitantes de la provincia, Villaluenga del Rosario, cuenta con un presupuesto de 142.200 euros, por encima de casi una veintena de localidades, o que, por otra parte, Chiclana de la Frontera, referencia turística y con uno de los calendarios festivos más destacados, destina 511.233,22; muy lejos de los que presupuesta (1.305.453,62) una población con casi la cuarta parte de sus habitantes, Rota.

Inversiones a las que se une la que realiza la Diputación Provincial de Cádiz, gran apoyo para los municipios de menos de 20.000 habitantes (1.292.472,11).

Las inversiones destinadas a fiestas y festejos populares que recoge el documento del Ministerio de Hacienda y Función Pública refleja las siguientes partidas en las comarcas de Cádiz: primero, en la Bahía de Cádiz: Cádiz, 4.953.093,21 euros; San Fernando, 1.266.691,61, y Chiclana de la Frontera, 511.233,22. En la Costa Noroeste: Rota, 1.305.453,62; Sanlúcar de Barrameda, 875.195,55, y Trebujena, 174.957,32. Y Campo de Gibraltar: Algeciras, 2.212.577,55; San Roque, 2.040.156,14; La Línea de la Concepción, 967.415,00; Los Barrios, 668.137,07; Tarifa, 244.929,83; Jimena de la Frontera, 125.000, y Castellar de la Frontera, 89.610.