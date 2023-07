Pedro Gallardo: «Voy a estar lo justo en Madrid, vengo para hacer política en la provincia»

Acostumbrado a recorrer la provincia (la conoce al «dedillo» de su etapa al frente de Asaja Cádiz desde 2016), Pedro Gallardo, número uno al Congreso de los Diputados por el Partido Popular, apura las últimas jornadas de una campaña que, hasta el momento, le ha llevado por 42 de los 45 municipios gaditanos. Periplo electoral en el que, asegura, ha constatado que «el Gobierno de España necesita un cambio de rumbo para que una provincia como la nuestra experimente el despegue que tanto precisa para crear empleo, riqueza y, sobre todo, expectativas ciertas de futuro».

¿Ha cambiado en algo su opinión desde que decidiese aceptar la propuesta de la dirección del PP para encabezar las listas al Congreso por Cádiz?

Si lo ha hecho en algo ha sido en la reafirmación del convencimiento que ya tenía de que el país y la provincia de Cádiz en particular precisan de un cambio de Gobierno en España para poner en marcha políticas que, con eficacia, hagan frente a los muchos retos que tenemos por delante. Políticas nuevas y certeras en favor de aspectos tan fundamentales para Cádiz como el empleo, las infraestructuras, agricultura, ganadería, pesca, desarrollo social y tantos otros que influyen en nuestro día a día.

A lo largo de estos años, tanto en la provincia como en España y Bruselas, usted ha sido un hombre de acción, reivindicativo. ¿Teme que la política y su disciplina pueda mermar ese perfil?

En modo alguno. Más aún cuando, precisamente, se ha querido contar conmigo por lo realizado y combatido estos años en favor de agricultores y ganaderos. De hecho, yo creo que puedo hacer más por estos y otros sectores desde lo político, que, al fin y al cabo, es donde están los órganos de decisión. Tú puedes tener una manifestación de 600.000 ganaderos, agricultores y cazadores como la que celebramos hace año y medio, pero si el político no hace nada, se consigue poco. Y, precisamente, eso, entre otras cosas, es lo que me ha motivado a dar este paso.

¿Se ha visto con buenos ojos este cambio desde su sector?

Entiendo que sí. Es más, me han felicitado desde todas las organizaciones agrarias. Desde todas se me ha trasladado que era importante lo que estoy haciendo. Además, yo llevaba siete años en Asaja Cádiz y, aunque aún tenía un largo mandato por delante, creo que los cambios son buenos.

¿Qué tipo de diputado aspira a ser para hacer realidad lo que pretende?

Yo lo que tengo muy claro es que debo estar en Madrid el tiempo justo y necesario, ni más ni menos. Vengo para hacer política en la provincia de Cádiz y, por eso, voy a recorrer constantemente las comarcas y así poder atender las demandas de los ciudadanos, los alcaldes y las distintas organizaciones y asociaciones. Yo soy de los que no entienden a esos políticos que vienen cada cuatro años, casi de turismo, se hacen la foto y no se vuelve a saber de ellos. De hecho, mi campaña está siendo así, con ese objetivo, el de conocer más aún el territorio, su gente y, sobre todo, los problemas que presentan. No tengo dudas de que el PP ha apostado por mí por mi cercanía, vinculación y conocimiento del territorio.

¿Cuál es su percepción de la provincia a días para el 23-J ?

La que tengo y me trasladan los ciudadanos es que estamos peor que hace cinco años, con familias con menos recursos para afrontar el día a día y con unas tasas de desempleo que siguen ahogándonos. De ahí que, tal y como ha hecho Juan Moreno en Andalucía, haga falta un Gobierno que, por ejemplo, baje los impuestos. Medida que está demostrando en Andalucía ser eficaz para recaudar más, ayudar a las empresas a crear más riqueza y empleo y, lo más importante, a las familias, que han elevado su consumo, con todo lo que ello conlleva en favor de la actividad económica.

¿Cuál debe ser la apuesta por la provincia a cuatro años vista?

Tenemos una provincia de una riqueza extraordinaria y, por tanto, hay que apostar por la diversidad, tal y como requieren las potencialidades de sus comarcas. Yo no soy partidario de poner todos los huevos en la misma cesta, sino de repartirlos. Hay que potenciar sectores como el naval, aeroespacial, turístico, primario, etc, con políticas que, por ejemplo, en relación a nuestro sector naval, apuesten por abrirse a determinados países para que apuesten por España, por nuestros astilleros. Si, como sucede ahora, se mantiene una política errática, en contra de muchos de esos países, difícilmente vamos a lograr esos importantes contratos que precisa nuestro sector. Asimismo, insisto, hay que bajar los impuestos (algo que hace un país tan de izquierdas como Portugal) para seguir atrayendo inversiones de calidad para nuestro gran sector turístico.

Por último, hay un tema que usted bien conoce y ha padecido, que afecta cada vez más a la economía de la provincia desde frentes muy diferentes. Se trata de la sequía, ¿qué iniciativas defiende desde y para Cádiz?

Así es. Es un problema capital, que precisa de acciones muy concretas y de una política de aguas real, como abandera el PP. Por tanto, necesitamos de una acción de gobierno que apueste por construir más presas, al contrario de lo que ha hecho el ejecutivo de Sánchez, que las ha destruido. Tenemos un cambio climático que está generando menos lluvias y más torrenciales, con importantes cantidades de agua en muy poco tiempo. De ahí que necesitemos más capacidad de embalse y una mayor y mejor canalización de esos recursos. Junto a ello, como lidera Juan Moreno, hay que promover la interconexión de cuencas para aprovechar todos los recursos posibles. Nos jugamos mucho.