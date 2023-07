Cambio de ciclo político en el principal granero de votos

Andalucía será clave en las elecciones del 23J. Es la comunidad autónoma que más diputados aporta al Congreso, un total de 61, por lo que todos los partidos miran al sur en esta campaña recién iniciada y se hacen eco de los problemas, las polémicas y las aspiraciones de los andaluces. Todas las encuestas dan como vencedor al PP, incluso la última del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un partido que ha encontrado en Andalucía uno de sus principales graneros de votos. Así lo confirman las sucesivas victorias populares: la de las autonómicas de 2022, unos comicios en los que el partido logró por primera vez la mayoría absoluta, y la de las últimas elecciones locales, consiguiendo las ocho capitales y seis diputaciones provinciales. Andalucía ha experimentado un cambio en la dinámica electoral y en Génova son conscientes de ello. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido a los suyos un último esfuerzo para completar el ciclo de victorias y ayudar a Alberto Núñez Feijóo a alcanzar La Moncloa.

Los sondeos también son favorables al PP en Andalucía, tanto que el propio CIS de Tezanos le otorga entre 27 y 28 escaños en el Congreso, casi el doble de lo que consiguió en las últimas elecciones generales de noviembre de 2019. El PSOE obtendría entre 18 y 20 frente a los 25 de 2019. Con todo, el PP se volcará en una suerte de «sprint» hasta el 23J. Los cuadros están movilizados tras el reciente éxito de la convocatoria municipal y el ánimo disparado. No tanto es así en las filas socialistas. Las últimas derrotas han hecho mella y los cabezas de lista a estas elecciones no están logrando motivar al electorado. Las candidaturas del PSOE están plagadas de ministros del Gobierno y sólo destaca algún que otro fichaje como el de la ex secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla.

Si «Sumar» es un experimento nacional con resultados por testar, en Andalucía la plataforma genera bastantes dudas. IU fue el partido que antes se echó a los brazos de Yolanda Díaz, por lo que el líder regional de la coalición, Toni Valero, es el número uno por Málaga. En Sevilla, Francisco Sierra está siendo cuestionado dentro y fuera de la plataforma, un catedrático que no conectaba con los alumnos y mucho menos lo hará con el electorado.

Los líderes nacionales, conscientes de lo que se juegan en Andalucía, multiplicarán su presencia en la región en esta campaña a pesar de las altas temperaturas. Feijóo participará el viernes en un desayuno informativo en Sevilla y la líder de «Sumar» estará el domingo en Sevilla y Cádiz. Díaz visitó esta ciudad antes del cambio de gobierno en el Ayuntamiento, donde mostró su sintonía con el ex alcalde «Kichi». La principal incógnita es qué hará Pedro Sánchez, puesto que está centrando su estrategia en los medios de comunicación y en actos de partido de pequeño formato. Comenzó la precampaña en la localidad sevillana de Dos Hermanas, un lugar icónico en su trayectoria política. De momento, el partido no ha desvelado la agenda completa del presidente, por lo que se desconoce si volverá a pisar suelo andaluz antes de la cita electoral.

El único líder nacional que ha arrancado la campaña en Andalucía ha sido el de Vox, Santiago Abascal. Lo hizo en la localidad almeriense de El Ejido, una zona con una numerosa población inmigrante y uno de sus principales nichos de votantes en anteriores convocatorias electorales.

El 23J, además, es un buen termómetro para avaluar los liderazgos andaluces. El presidente de la Junta arrancó la campaña en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María, donde aseguró que estas elecciones «son una gran oportunidad para cambiar España». Unos comicios convocados por Sánchez «pensando en él».

Por su parte, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que participó en sendos actos en Cádiz capital y San Fernando, aseguró que en estas elecciones «nos jugamos si queremos consolidar los derechos conquistados». «Arrancamos con mucha ilusión, con toda la fuerza, para explicar hasta el último rincón de nuestra tierra lo que debemos hacer», señaló Espadas, además de mostrar su convencimiento de que «el PSOE y todas sus candidaturas van a dar el do de pecho».

Valero, de su lado, afirmó que «Sumar» apuesta por una campaña «ilusionante y llena de propuestas», además de remarcar que «si la Andalucía progresista se moviliza, el próximo 23 de julio habrá un gobierno de coalición progresista en nuestro país».