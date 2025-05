La causa del «abandono» ferroviario: la ejecución va a Cataluña

M altrato, abandono, caos... El Ejecutivo andaluz endurece la crítica al Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero, la «vicepresidenta sevillana que no hace nada por Andalucía». La Junta expuso ayer las cifras que constatan las razones de su enfado por el deterioro de las infraestructuras ferroviarias. Datos groseros que suponen un «agravio» para 8,5 millones de personas que residen en la comunidad. Así, mientras la ejecución de inversiones estatales en materia de transportes en Cataluña alcanzó el 87,5% hasta el primer semestre de 2022, en Andalucía se sitúa sólo en el 12,8%.

Es decir, que mientras el Gobierno contenta a sus «socios independentistas» ejecutando 1.295 millones de euros, «en Andalucía, en el mismo periodo la cantidad fue de 175 millones de euros». La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, lamentó que desde esa fecha «estamos a ciegas», ya que «no hay balance semestral» del Ejecutivo ni «datos de la Intervención». El enfado que Juanma Moreno hacía público hace unos días está más que justificado. «no se puede tener abandonada una red ferroviaria que hace poco era motivo de orgullo nacional y ahora está siendo motivo de bochorno mundial», incidía España.

Además, la Junta señala especialmente a Montero. «¿Para qué nos sirve tener una vicepresidenta andaluza, que ahora es la responsable del PSOE-A, si no se solucionan los problemas que afectan a la comunidad?», se preguntó antes de concluir que Andalucía «no está en la agenda del Gobierno» de Pedro Sánchez «ni en el alma» de María Jesús Montero.

Por su parte, el Estado se escuda en la inversión, una inversión «de récord» en 2024. Pero una cosa es la inversión y otra la ejecución. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, afirma que la Junta «manipula» datos y los «descontextualiza» en su propio beneficio, «llegando incluso a confrontar de nuevo territorios».

«Cualquiera que tenga un conocimiento básico en materia presupuestaria, sabe que las inversiones en infraestructuras se comparan al final del periodo de ejecución, por ser inversiones millonarias que requieren de meses, incluso años para su ejecución», añadió.

«2024 ha sido un año récord en inversión del Gobierno de España en infraestructuras en la comunidad». El delegado retuerce los números, porque anunciar la inversión no supone ejecutar dicha inversión. Según el delegado, Andalucía «recibe más fondos que nunca del Gobierno central, bloquea la llegada de recursos al votar en contra de la actualización de las entregas a cuenta, rechaza la quita de la deuda y no gestiona lo que recibe, a la vez que pide más financiación». No explica Fernández que esas «transferencias históricas» a las que hace referencia son ni más ni menos que las que corresponden a la comunidad fruto del reparto de los fondos europeos de recuperación y no asignaciones exclusivas del Gobierno a Andalucía como parece intentar trasladar. Recursos, por tanto, que corresponden a Andalucía.

Mientras tanto, el Gobierno andaluz reaccionó al anuncio de la convocatoria de la Conferencia de Presidentes del próximo 6 de junio, esgrimiendo que espera que no sea una «cortina de humo para tapar todo lo que está saliendo sobre el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, como la filtración de sus mensajes con el exministro José Luis Ábalos. El orden del día de la reunión lo «suele cerrar» el Gobierno central, pero para la Junta sigue siendo una prioridad que se aborde la reforma del sistema de financiación autonómica, mientras la consejera de Hacienda recordaba ayer que las entregas a cuenta a las comunidades autónomas están «congeladas desde el año 2023, porque no se produce una actualización».

Las inversiones ferroviarias o las inversiones eléctricas son otro puntos a abordar. Y la Junta señaló que espera que «Pedro Sánchez trate en la reunión a los presidentes de las comunidades mejor de lo que trata a los ‘barones’ del PSOE», según lo publicado sobre sus mensajes. «Lo que estamos leyendo del trato por parte del presidente a los ‘barones’ en cuanto a pájaro, maltratador, etcétera, es realmente preocupante», subrayó España.

Por último, en el repaso semanal, la portavoz diferenció el dinero que paga la Junta en sus Presupuestos anuales en ayudas sociolaborales «en base a una ley que se aprobó» respecto de los «casi 700 millones de euros que se desviaron» en el caso ERE.

La Junta ha solicitado personarse en el procedimiento abierto en la Audiencia de Sevilla para apoyar la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las sentencias

del Tribunal Constitucional (TC) que estimaron parcialmente recursos de amparo de ex altos cargos socialistas de la Junta condenados por el caso de los ERE fraudulentos.

El objetivo «único y exclusivo» es «defender el interés general de Andalucía y tratar de recuperar el dinero desviado» porque en este caso «los perjudicados son los andaluces», y las sentencias del Tribunal Constitucional pueden «provocar que no podamos reclamar la cantidad total. Nos parece importante que podamos ser oídos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea».