Detenido un jugador del Córdoba CF acusado de maltrato a su pareja, que no ratifica la denuncia

La Policía Nacional ha detenido este lunes a un jugador del Córdoba Club de Fútbol por la supuesta comisión de un delito de maltrato a su pareja y ha pasado la tarde de este mismo lunes a disposición del Juzgado de Instrucción 3 número de la capital cordobesa, en funciones de guardia.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez ha acordado su puesta en libertad provisional y no ha acordado orden de protección alguna, dado que la víctima no ha querido ratificar la denuncia y no ha declarado.

Igualmente, el varón detenido tampoco ha declarado, aunque en este caso las actuaciones se han remitido al Juzgado de Violencia sobre la Mujer.