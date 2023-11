Un debate de la comunidad con el jefe de la oposición andaluza «en peligro de extinción»

Doñana, aparentemente, tras el acuerdo Gobierno-Junta, ya no está en inminente peligro. La especie amenazada ha pasado a ser el jefe de la oposición en Andalucía, Juan Espadas, tras su nombramiento como portavoz del PSOE en el Senado, un cargo que requiere dedicación plena –Moreno tuvo que dimitir en su día siendo senador raso porque «no le daba el tiempo»– , con su continuidad, si no en entredicho, a la espera, como dice el refranero mexicano, de saber de qué lado masca la iguana. La imagen bucólica de Juanma Moreno junto a Teresa Ribera resta también foco a los problemas sanitarios en la comunidad, con las listas de espera «in crescendo», según la consejera porque el sistema funciona cada vez mejor. El primer debate sobre el estado de la comunidad con mayoría absoluta de Moreno llega a tres días del quinto aniversario de las elecciones del 2-D tras las que el PSOE andaluz acabó fuera de la Junta de Andalucía casi 37 años después de su llegada al poder. Moreno también exhibirá la inminente aprobación del Presupuesto para 2024, con la consolidación de las rebajas fiscales.

Espadas advirtió a Moreno que se encontrará un debate sobre Andalucía y los problemas que genera su mala gestión El presidente del Grupo Parlamentario Socialista anunció que estará presente –algo que con su nuevo cargo en el Senado es posible que no sea frecuente en los plenos– , y entre otras propuestas de resolución, un plan de reconstrucción de la atención primaria, reducción de conciertos sanitarios o planes de empleo. Para Espadas, Andalucía lleva dos años de «encefalograma plano», ya que es una comunidad autónoma «sin pulso» porque Moreno no se dedica a gestionar y sí a confrontar y eso tiene sus repercusiones. «Vamos a decirle las verdades del barquero a Moreno Bonilla», insistió el presidente del Grupo Socialista, que anunció que «vamos a hablar bastante de sanidad porque es lo más útil y lo que esperan los andaluces». Espadas reclamará, además, entre otras cuestiones, una deducción autonómica en el IRPF por el incremento de los costes de la hipoteca, que se acabe con el dumping fiscal y que la Junta de Andalucía no contrate publicidad institucional con medios de comunicación que incumplan el código deontológico.

El reverso de «las verdades del barquero» vendrá cuando Juanma Moreno recuerde a Espadas que será la voz de Pedro Sánchez en el Senado y tendrá que defender tanto la amnistía a los condenados por el procés como la condonación de la deuda a Cataluña o la cesión del cercanías. Espadas remarca ante el pacto con Junts la «posición» del PSOE a favor de la multilateralidad para temas de financiación. El presidente de la Junta acudirá el próximo domingo a la manifestación que, bajo el lema «Yo defiendo a Andalucía», se celebrará en Sevilla organizada por la Sociedad Civil y liderada por el Foro Economía y Sociedad, según confirmó el portavoz del Ejecutivo autonómico Ramón Fernández-Pacheco.

El portavoz andaluz confió en que los partidos de la oposición afronte el Debate sobre el estado de la Comunidad que el Parlamento acogerá este miércoles y jueves con voluntad de escuchar y de hacer aportaciones, «anteponiendo el interés general» de los andaluces. Juanma Moreno, dijo, «rendirá cuentas» de la gestión del Ejecutivo, abordando la situación actual de Andalucía y los retos de futuro, todo ello con «transparencia, claridad y datos certeros». Fernández-Pacheco subrayó que al Debate sobre el estado de la Comunidad se acude con el «mejor aval posible» sobre la disposición de la Junta a dialogar y buscar acuerdos con todos, como es el acuerdo por Doñana. «La Junta no mira colores políticos para alcanzar acuerdos», resaltó. Moreno hablará de todo pero no sólo de sanidad, insistió el portavoz, recalcando que la actual situación de la sanidad es un claro ejemplo de lo que ha «mejorado» en los cinco años del Ejecutivo de Juanma Moreno.