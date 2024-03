El PP denuncia que todos los casos de corrupción del PSOE acaban igual: "Con el dinero de nuestros impuestos en prostíbulos"

El PP ha cargado contra el Gobierno por el "caso Koldo" y advierte de que tras haber pasado 13 días de que se destapara las presuntas "mordidas" durante la pandemia "el balance es cero explicaciones, cero dimisiones, cero ceses y cero disculpas". Cada día la situación es más grave y cada día están más escondidos", ha afirmado el portavoz popular, Borja Sémper en una rueda de prensa conjunta con Ester Muñoz. "Ni Armengol, ni Sánchez ni el Gobierno del PSOE van a impedir que todo esto se acabe sabiendo", dijo.

El Partido Popular ha emplazado este lunes al jefe del Ejecutivo a aclarar los contactos de su mujer, Begoña Gómez, en "plena negociación del rescate" de Air Europa, y ha señalado que Pedro Sánchez debió "haberse inhibido" en la reunión del Consejo de Ministros que dio luz verde a esa operación.

Así lo ha asegurado la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz. "Hoy la mancha de la sospecha ya recae directamente en el presidente Sánchez" porque debe aclarar "con la mayor inmediatez posible cómo se produjo la decisión del Consejo de Ministros que rescató a Aire Europa", cómo fueron las relaciones de la empresa con su mujer y las que tuvo con el comisionista e imputado Víctor de Aldama.

En este punto, ha exigido saber si "es cierto que la mujer del presidente del Gobierno se reunió en secreto con el consejero de delegado de Globalia, en la sede central del holding, en plena negociación del rescate de la empresa", que ascendió a "475 millones de euros de dinero publico". "En este caso, el presidente se debió haber inhibido del Consejo de Ministros, porque estaba rescatando una empresa que tenía contratos con su mujer", ha manifestado Muñoz, que ha recordado que la Ley de 2015 sobre altos cargos exige a los miembros del Gobierno "abstenerse de aquellas decisiones que puedan beneficiar a sus conyuges y prevé sanciones que incluyen hasta la separación del cargo". Asimismo, preguntan si Sánchez se "inhibió" de esa decisión o si decidió salirse del Consejo de Ministros cuando se aprobó el rescate.

El PP criticó que todos los casos de corrupción del PSOE "acaben igual: con el dinero de nuestros impuestos en prostíbulos". y se preguntan dónde están las ministras, las diputadas y las senadoras socialistas.

Sémper acusó a María Jesús Montero de conocer la trama desde 2022 y "mirar para otro lado"; y también a Óscar Puente de mantener en sus puestos a aquellos que se reunían con Koldo: "Me pregunto si no quiere o no puede despedirles".

¿Dónde están los socios?

Múñoz se ha preguntado dónde están los socios de Sánchez"-que van desde Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV o BNG- ante este "escándalo mayúsculo de corrupción" porque, a su juicio, o bien "minimizan la trama, callan y se esconden y no dicen nada", o bien "están focalizados en exprimirle todavía más para lograr una impunidad total sobre sus actos". Es más, ha recriminado a la vicepresidenta Yolanda Díaz que, ante estos casos de corrupción que "la indignan muchísimo", diga que se están planteando regular por ley que "no se pueda indultar a los corruptos" cuando, a su juicio, ya lo han hecho con su reforma para rebajar el delito de malversación. "Es que es de una reacción cínica e hipócrita a más no poder la de la vicepresidenta del Gobierno", ha exclamado.