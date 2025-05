Almonte creará un parking de autocaravanas entre el municipio y el Rocío

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) prepara un proyecto de un mirador hacia Doñana, que se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que cuenta con un presupuesto de 2,4 millones de euros, con una aportación del 15% por parte del Consistorio, para poder observar el Parque Nacional desde el núcleo costero de Matalascañas. Asimismo, se invertirán 800.000 euros para el arreglo del paseo marítimo, que comenzará en octubre, y ha criticado se ha agravado la situación por "la falta de actuación del Gobierno en la playa".

En un desayuno informativo celebrado en Huelva, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha explicado los proyectos planteados en la línea 10 del Marco de Actuaciones de Doñana --la línea para las iniciativas de las entidades locales--, que cuenta para su territorio con ocho millones de euros. Entre ellas se encuentran la rehabilitación de la Hacienda Santa María; una red de infraestructuras verdes para Matalascañas; una vía ciclopeatonal; además de la rehabilitación urbana para Almonte.

De otro lado, integrados en la línea 9 del Marco --de Telecomunicaciones e infraestructuras digitales-- se encuentra la creación de una Ciudad de la Cultura; la construcción de un vivero de empresas; mejoras en edificios municipales y un proyecto de optimización energética, para reducir el consumo de agua y energía en los edificios.

Con respecto al proyecto del mirador, el alcalde de Almonte ha explicado que al final de la carretera norte de Matalascañas --una carretera que atraviesa el núcleo-- se va a realizar una infraestructura de mirador "que va a permitir un balcón desde el cual se va a ver Doñana". "Son cuatro kilómetros en las que tú puedes ver el Parque Nacional de Doñana, algo que antes no se permitía", ha explicado Bella antes de añadir que estudian albergar otros dos proyectos debajo, uno de los cuales sería "meter las visitas a Doñana para que traslademos el parque al centro del Acebuche".

En cuanto a los proyectos relacionados con el Marco de Doñana, Bella ha destacado la creación de un parking de autocaravanas que va entre el Almonte y el Rocío, dentro de la recuperación y modernización de infraestructuras rurales, o el arreglo de un circuito de motocross "que hay también por esa zona" y al que al "vienen a ensayar pilotos profesionales de toda Europa porque es arena y eso permite hacer el manejo de las motocross".

También se plantea un primer proyecto para hacer una villa deportiva que amplíe las instalaciones deportivas de Almonte, "porque ya nos han quedado pequeñas" o la rehabilitación de la Casa de Cumbres Hermosas, que está entre el Almonte y el Rocío y que es una "antigua casa forestal" o la recuperación de 19 lagunas localizadas entre Almonte y Cabezudos o el recinto ganadero de Almonte, "donde se realiza la Saca de las Yeguas". Además, se está perfilando un programa en el que se incluya "poder seguir haciendo" la ornamentación para la Venida de la Virgen, entre otros.

PASEO MARÍTIMO DE MATALASCAÑAS

Con respecto al paseo marítimo de Matalascañas, el alcalde ha explicado que el Ayuntamiento realizará una inversión de 800.000 euros para su arreglo, después de quedar dañado por los temporales que han azotado a la provincia de Huelva, sobre todo durante el mes de marzo, y ha lamentado que el Gobierno no ayude con "ningún tipo de subvención, como sí hizo en 2020".

Asimismo, ha lamentado que la falta de arena en la playa "avance" mientras que las obras del Gobierno "siguen sin ejecutarse" y ha dicho que "la falta de actuación agrava el daño al paseo marítimo y los accesos a la playa". "La regeneración del litoral fue anunciada hace siete años, pero sigue sin avances reales", ha criticado el alcalde de Almonte.

Por ello, el Ayuntamiento pide una "respuesta inmediata" y ha remarcado que los informes técnicos enviados al Gobierno "solicitan la solución urgente y definitiva", al tiempo que ha apuntado que los temporales han provocado "graves desperfectos en zonas de tránsito y seguridad", por lo que considera que hay "una emergencia" en el litoral y que la reposición periódica de arena es "insuficiente" para garantizar a estabilidad "a largo plazo". "Matalascañas necesita una solución estructural, no medidas provisionales", ha remarcado Bella.

ZONA ORA

Con respecto a la implantación de la ZONA ORA en Matalascañas, el alcalde ha defendido que es una medida "necesaria" para "mejorar la movilidad, el acceso y la convivencia urbana" al "garantizar la rotación de vehículos, mejorar la movilidad y la imagen del núcleo, y ayudar a reducir la saturación de vehículos durante los meses de máxima afluencia", toda vez que ha afirmado que los ingresos de la recaudación se revertirán "en infraestructuras y mantenimiento".

Asimismo, ha explicado que este año no será posible su entrada en funcionamiento, debido a que el pliego de condiciones ha sido aprobado en el último pleno y ahora hay más tramitación, por lo que "este verano no estará" pero que "si todo va bien administrativamente, la aplicación será para el año que viene".

Finalmente, con respecto a la nueva depuradora, ha señalado que se ha planteado un estudio de alternativas, ya que en el solar en el que se estudiaba implantar "no es municipal" y Matalascañas "no tiene más espacio para hacer una infraestructura de este tipo" por lo que se plantea hacerla entre Matalascañas y El Rocío, que es la propuesta realizada por el Ayuntamiento y "está avanzado como idea de alternativa" pero "la instalación probablemente no está hasta 2029 0 2030".

Bella ha apuntado, además, que la depuradora actual "funciona perfectamente" pero "no tiene autorización de vertido porque no utiliza un sistema biológico", lo que "impide tener bandera azul en Matalascañas", pero ha subrayado, para "la tranquilidad de la ciudadanía" que "el resultado de las aguas que salen de la depuradora son de suma calidad y están perfectamente".