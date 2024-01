"Querida Teresa Ribera, Reina de la Transición Ecológica..."... Los agricultores onubenses piden "futuro para el campo"

Ni el Acuerdo por Doñana ni la promesa de inversiones van a mejorar la imagen que los agricultores onubenses tienen de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Para el sector agrícola en general y, concretamente, para el sector de los frutos rojos, la ministra Ribera no defiende sus intereses y cada vez que puede lo demuestra con sus declaraciones.

De hecho, recientemente, la Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa y los Frutos Rojos de Huelva, Freshuelva, solicitó su reprobación por sus declaraciones al medo internacional ‘The Guardian’ en las que “ataca y ningunea” al sector de los frutos rojos en la provincia. La organización consideraba sus afirmaciones “impropias de un representante público hacia un sector muy importante en la provincia de Huelva, en Andalucía y en España, que genera casi 200.000 empleos y con una facturación anual de 1.200 millones de euros”.

También la organización agraria UPA-Huelva lamentó el mensaje que Teresa Ribera trasladó en "The Guardian" con frases como “Hay más futuro que las fresas y las frambuesas” y “…Y de todos modos, si no se cuida el agua, no habrá más fresas ni frambuesas. Creo que este cambio de mentalidad necesita una comprensión muy clara…”. UPA-Huelva entendía que se trataban de declaraciones subjetivas y que perjudican gravemente al sector, dado que se realizan a un importante diario en un país fundamental para las exportaciones de frutos rojos de Huelva (con lo que se corre el riesgo de beneficiar a países terceros) y en el marco de una entrevista en la que se sitúa al sector de los frutos rojos como responsable directo de la situación de Doñana.

Ahora Freshuelva, junto a la Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva, Cooperativas Agro-Alimentarias Huelva, Asaja-Huelva, UPA-Huelva y la asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu), integradas en la Plataforma 'Agua para el campo. Alimentos para el mundo', vuelven a la carga. Así, han escrito su "carta de deseos" a su "reina maga" Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, en la que le piden la ejecución de las infraestructuras hídricas necesarias para garantizar el futuro del campo onubense.

"Querida Teresa Ribera, Reina de la Transición Ecológica...", comienza una carta repleta de ironía. La plataforma no reclama "un camión de juguetes", sino algo más importante: "Eres tú, Teresa, la que tiene en sus manos el mayor regalo que podríamos desear: el futuro de nuestros campos, de nuestras vidas y de las de nuestros hijos. Eres tú, nuestra particular Reina Mago, la que puede hacer que las generaciones venideras sigan teniendo el privilegio de escribir estas cartas de Reyes, de recibir juguetes, de soñar".

"Nosotros, los agricultores de Huelva, somos gente sencilla, de sol y de tierra, de trabajo duro y de compromiso con lo que hacemos. No queremos castillos ni joyas, solo queremos que se nos escuche, que se nos considere, que se nos valore. Que no se nos ningunee", inciden.

Recuerdan a la ministra que "los problemas del agua nos ahogan, querida Teresa, y nos vemos incapaces de solucionarlos sin tu ayuda. Tú, que tienes el cetro de la Transición Ecológica, tienes el poder de hacer que este problema se desvanezca como un mal sueño".

"Por todo ello, te pedimos, en esta noche mágica y especial, que te conviertas en nuestra Reina Mago y que nos des el más preciado de los regalos: un futuro para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra tierra", concluyen no sin antes despedirse "con todo nuestro cariño y un poquito de ironía"