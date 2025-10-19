La Junta anuncia la convocatoria de los III Premios Andalucía de la Tauromaquia

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha anunciado la convocatoria de la tercera edición de los Premios Andalucía de la Tauromaquia, que se publicará este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Sanz ha hecho el anuncio en la previa de la final de la Liga Nacional de Novilladas, celebrada en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Estos galardones reconocen la labor de personas, entidades e instituciones que contribuyen a la difusión y promoción de la cultura taurina.

Las candidaturas podrán ser presentadas por personas físicas o entidades públicas y privadas vinculadas al mundo del toro, mediante exposición razonada y documentación acreditativa, durante el plazo de un mes desde la publicación en el BOJA.

Sanz ha defendido que la tauromaquia es "tradición, cultura, espectáculo, turismo y economía" y ha reiterado el compromiso de la Junta con el sector, al que calificó de "motor económico y foco de atracción turística".

Los premios, de carácter honorífico, se entregarán en el primer trimestre de 2026 en cuatro modalidades: Premio Costillares a la carrera profesional taurina, Premio Veragua a la ganadería de reses bravas, Premio Hemingway a la divulgación artística y Premio Puerta Grande a la promoción de la fiesta.

En ediciones anteriores fueron distinguidos, entre otros, Manuel Benítez "El Cordobés", Curro Romero, Morante de la Puebla y la ganadería de Miura.