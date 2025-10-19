Detienen al presunto autor del crimen de Dos Hermanas y al hermano de la víctima al portar una katana

La Policía Nacional ha detenido este pasado sábado al presunto autor de la muerte de un hombre por arma de fuego en la localidad de Dos Hermanas (Sevilla), y al hermano de la víctima tras salir a la calle con una katana "pidiendo justicia" por el crimen, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Las detenciones de ambos individuos se produjeron en la tarde-noche de la jornada pasada tras los hechos ocurridos a las 14,15 horas en la calle Real de Utrera, en el que se alertaba de una agresión a un hombre que acabó perdiendo la vida.

El Cuerpo ha informado que se mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos del homicidio y que están a la espera de que ambos detenidos pasen a disposición judicial.

Hay que recordar que fuentes de la investigación indicaron a EFE que aún se desconoce el arma con la que se ha producido la muerte de este hombre, del que no ha trascendido la identidad, aunque sus vecinos han indicaron que se trata de un "portero de discoteca" muy conocido en la zona.

Según los vecinos, la víctima habría ocupado la casa en la que se produjo el suceso, en la que había "mucho trasiego" por las noches, y la persona que lo ha matado, según estos testimonios de un disparo, ha huido hacia un aparcamiento situado en la Plaza de Abastos, un camino en el que se observa un reguero de sangre.