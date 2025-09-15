La Junta critica la actuación de Marlaska en las protestas de la Vuelta

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha criticado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez "abandone a su suerte" a los cuerpos y fuerzas de seguridad, en referencia a los disturbios en la etapa final de la Vuelta Ciclista a España en protesta por la situación en Palestina.

"Lo inadmisible es que el ministro del Interior no les dé los medios y el apoyo que merecen", ha escrito Sanz en un mensaje en su cuenta de la red social X, en el que ha mostrado su "máximo reconocimiento y apoyo a la Policía y a la Guardia Civil".

El número dos de la Junta ha mostrado su agradecimiento a ambos cuerpos por su "entrega y profesionalidad" trabajando por la seguridad en el evento deportivo.

Un total de 22 policías nacionales resultaron heridos el domingo con contusiones de diversa consideración por el lanzamiento de vallas y objetos en los incidentes violentos registrados en Madrid por las protestas propalestinas en el final de la última etapa de la prueba, en las que dos personas fueron detenidas.

La 80 edición de la Vuelta finalizó a 56 kilómetros de la meta de Madrid debido a las manifestaciones propalestinas que invadieron las calles del recorrido en la capital y que desembocaron en varias cargas policiales contra los manifestantes.