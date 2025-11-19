La Junta pone fecha al Debate del estado de la Comunidad: se celebrará el 26 de noviembre

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha aprovechado la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este miércoles para anunciar que el Debate del estado de la Comunidad tendrá lugar el próximo miércoles 26 de noviembre y se alargará durante tres días hasta el viernes 28.

"Este es un Gobierno serio, que cumple con su obligación y el estatuto, hacemos el debate en tiempo y forma. Pedro Sánchez en 7 años solo ha ido a un Debate del estado de la Nación. Nosotros no nos escondemos de nada ni de nadie", afirmó la consejera Portavoz.

El Pleno comenzará el miércoles, 26 de noviembre, a las 16,00 horas, con dos debates finales; en concreto, del proyecto de Ley de impulso y promoción de la producción ecológica y otras producciones agrarias, pesqueras y acuícolas certificadas en Andalucía, y del proyecto de Ley de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía.

A continuación, se debatirá la toma en consideración de la Proposición de ley, de iniciativa legislativa popular, de recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía promovida por las 'mareas blancas', para la que el Consejo de Gobierno "no ha emitido criterio" previo, ni favorable ni desfavorable a su toma en consideración.

Al día siguiente, el jueves, 27 de noviembre, el Pleno se reanudará a las 12,00 horas con el Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se prolongará durante dos jornadas, y que comenzará con la intervención inicial del presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras la que se suspenderá la sesión, que se reanudará a las 16,00 horas con las intervenciones de los grupos parlamentarios

Tras el debate de estos cuatro grupos con el presidente de la Junta, el Pleno se reanudará el viernes 28 de noviembre a las 9,30 horas con la intervención del Grupo Popular, en el que se apoya el Gobierno andaluz.