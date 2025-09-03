Localizado en Granada un niño de 12 años con droga, un revólver y 70 cartuchos

La Policía Nacional ha localizado en el distrito Norte de Granada a un niño de 12 años que trasladaba drogas, un arma de fuego, cartuchos y otros objetos. El menor manifestó que una persona desconocida se le había acercado en la calle, ofreciéndole 20 euros si trasladaba una bolsa y una mochila a una dirección, diciendo desconocer el menor el contenido de ambas. Durante la intervención se acercó al lugar de los hechos la madre del menor, que aportó la documentación del niño y se hizo cargo del mismo una vez que ambos acudieron a dependencias policiales. Por otro, los objetos intervenidos se encuentran bajo investigación para averiguar el origen de todo este material, según ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa este miércoles.

Los hechos ocurrieron cerca de medianoche. A una patrulla de seguridad ciudadana le sorprendió ver a un niño "andando solo por la acera con actitud nerviosa". Ante la presencia policial, el chico al parecer dio un giro de dirección, aceleró el paso y constantemente miraba hacia atrás. Cuando se acercaron al mismo, observaron a un menor de corta edad portando una mochila y una bolsa de rafia, el cual "en actitud temblorosa y titubeante", les dijo a los agentes su nombre y que tenía 12 años, no pudiendo "precisar ninguna información sobre el contenido que transportaba ni a donde se dirigía".

Los agentes revisaron con cuidado el contenido de la bolsa de rafia y en su interior encontraron unas zapatillas, libros, fármacos, un teléfono móvil y una bolsa de plástico con una sustancia que resultó ser cogollos de marihuana con un peso cercano a los 50 gramos. Al revisar el contenido de la mochila, los policías descubrieron un revolver con las cachas color nácar de calibre 38, un calcetín anudado con 37 cartuchos, otro calcetín de rayas con nueve cartuchos y una bolsa de plástico transparente con 35 más. Los agentes pudieron comprobar que el tambor del arma de fuego no se encontraba municionado.

Mientras se estaba llevando a cabo la intervención se presentó en el lugar de los hechos la madre del menor, aportando tanto la documentación del niño como la suya propia. Los agentes llevaron a cabo el traslado de ambos a dependencias policiales, procediendo a la entrega formal del menor a su madre. Antes de marcharse de la comisaría, el niño indicó que todo lo que llevaba encima se lo había entregado un desconocido que le había pedido que lo entregase en un lugar determinado, labor por la que le iban a dar 20 euros. Por parte de Policía Nacional los objetos intervenidos se encuentran bajo investigación con el objetivo de averiguar el origen de todo este material.