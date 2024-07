Loles López: el Gobierno trata a los menores migrantes «como maletas»

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha recriminado este jueves al Gobierno central "su imposición" en la gestión de la crisis migratoria en Canarias y le ha reclamado de nuevo "planificación, coordinación y financiación" para abordar "con garantías" el reparto y atención de los menores migrantes no acompañados, a los que trata "desde hace mucho tiempo como si fueran maletas".

Durante su intervención en comisión parlamentaria, López ha recordado que Andalucía "en tan solo siete meses hemos recibido a 454 menores como si fueran adultos, más de la mitad de ellos en los últimos cuatro meses, lo que ha derivado en un colapso de los recursos de la Junta de Andalucía, donde se han atendido en lo que va de año a casi 2.000 menores migrantes no acompañados, 500 más que en el mismo periodo de 2023".

Por ello ha criticado las declaraciones de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, relativas a que "había fracasado la solidaridad voluntaria". "Las comunidades autónomas estamos hasta arriba y ¿nos va a hablar de solidaridad cuando no la ha practicado ni impulsado?", le ha preguntado. Además, ha lamentado que diga que es "una cuestión de Estado cuando, precisamente, el Estado no hace nada" al respecto "ni les ha dado una respuesta digna". De hecho, estos 454 menores llegados a Andalucía identificados como adultos evidencian, a juicio de la consejera andaluza, "la falta de información" del Ejecutivo central. Así, ha aseverado que las cifras "ponen de manifiesto el esfuerzo de acogida del Gobierno andaluz" que, como ha remarcado la consejera, "necesita de recursos específicos y concretos para afrontar de manera humana y ordenada el fenómeno migratorio, teniendo en cuenta, además, que Andalucía es una comunidad con una amplia zona de costa y fronteriza que acoge, no solo a los menores procedentes de Canarias, sino a aquellos que llegan a las playas u otras vías a nuestra tierra". Por ello, ha reclamado de nuevo al Ejecutivo que tenga en cuenta las características propias de Andalucía, tal y como ocurre con Ceuta, Melilla y Canarias.

Tras incidir en que la situación es "preocupante", López ha hecho hincapié en que en "reiteradas ocasiones" se ha expuesto al Gobierno la situación al estar "desbordados". De hecho, Andalucía cuenta con 645 plazas para atender a los menores y actualmente hay 675 ingresados, lo que supone un 115%. "Y todo este esfuerzo se realiza a pulmón, con fondos propios, sin ayuda del Estado y esta atención a todos estos menores ya ha supuesto un gasto de 3,5 millones", ha subrayado la consejera, que espera que en la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se aborden con responsabilidad esta cuestión ya que, a su juicio, "no se puede trasladar el hacinamiento de un lado a otro y lo que queremos todas las comunidades, especialmente Andalucía, es que estos menores tengan la atención, los derechos y las oportunidades que merecen".