La menor fallecida tras caer de un edificio en Sevilla podría haberse deslizado con una manguera

La Policía Nacional, que investiga el caso de una niña de once años fallecida en la noche de este miércoles tras caer al vacío desde una cuarta planta en Sevilla, apunta a que la menor "habría intentado deslizarse con una manguera desde la azotea para acceder a la terraza de su domicilio familiar, supuestamente, al no disponer de las llaves de la vivienda".

Así lo ha afirmado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en declaraciones a los medios tras asistir en la capital andaluza a la concentración y minuto de silencio en repulsa por el asesinato por violencia de género de una mujer de 54 años el pasado 24 de agosto en la provincia de Granada.

"Todo indica que la menor quería acceder al domicilio desde su azotea y que la manguera que había utilizado para ello se rompió, con lo que cayó al vacío desde una cuarta planta", ha afirmado Fernández, quien ha lamentado esta tragedia y ha destacado que, no obstante, "la investigación sigue abierta".

El suceso, avanzado por Diario de Sevilla, se ha producido a las 22:30 horas de la pasada noche. En ese momento, el Teléfono de emergencias 112 ha recibido la llamada de un testigo que avisaba de que alguien se había caído de la terraza de un piso situada en una cuarta planta en el barrio de Juan XXIII, aunque desconocía si había sido intencionada o fortuita, según confirmaban fuentes del Servicio de Emergencias a Europa Press.

Desde el 112 se activó al 061, a Bomberos, Policía Nacional y Policía Local. Los sanitarios desplazados al lugar del suceso, en la avenida de la Montería de la citada barriada sevillana, sólo pudieron certificar el fallecimiento de la menor, añadían las mismas fuentes.