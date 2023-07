Moreno reclama a Díaz que deje de hacer "campaña" desde el Gobierno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este miércoles "clarísimamente insuficiente" la dotación del plan de empleo, por importe de 50 millones, que ha aprobado el Consejo de Ministros para esta comunidad y ha reclamado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que deje de hacer "campaña" desde las instituciones del Estado.

En declaraciones a los periodistas en Cádiz, Moreno ha indicado que, curiosamente, la vicepresidenta segunda y candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno "nos viene a traer planes de empleo en campaña que están muy por debajo de las necesidades de Andalucía porque 50 millones de euros para una comunidad de ocho millones y medio de habitantes y que tiene cerca de 700.000 parados parece clarísimamente insuficiente", sobre todo, si se compara con las ayudas que se dieron por habitantes a Extremadura o Islas Canarias bajo gobiernos del PSOE.

En este sentido, ha pedido a Díaz que deje "de hacer campaña electoral desde el Gobierno y trate bien a Andalucía, algo que no se ha hecho en esta legislatura" desde el Gobierno de Pedro Sánchez. Moreno ha recalcado que el Ejecutivo nacional tiene que dotar a esta comunidad de "un plan de empleo en condiciones y en función de la población y del número de parados".

En cuanto a las acusaciones de Díaz contra la Junta sobre la "deficiente ejecución" que está realizando esta materia, Juanma Moreno ha defendido que su Gobierno está "ejecutando muchísimo mejor" que los anteriores ejecutivos socialistas. Para Moreno, estas palabras de la ministra forman parte "de la campaña electoral y no tienen mayor importancia".

Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado este miércoles que van a exigir "más fondos" para empleo al Ejecutivo central, "porque con los 50 millones de euros que dan en campaña electoral en Andalucía tocamos apenas a 70 euros por desempleado, mientras que hay otras comunidades autónomas, como Extremadura o Canarias que reciben hasta 191 euros o 254 euros, respectivamente". En declaraciones a los periodistas en Hornachuelos (Córdoba), Fernández-Pacheco ha advertido de que "es una absoluta injusticia que desde el Gobierno de Andalucía no vamos a tolerar", remarcando que no van a "tolerar más insultos, más desprecios, ni mucho menos que se utilicen las instituciones públicas en plena campaña electoral en beneficio de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz".

En este sentido, ha lamentado que "Pedro Sánchez y Yolanda Díaz vuelven a utilizar el Consejo de Ministros en plena campaña electoral para atacar a Andalucía y lo hacen con un anuncio en el tiempo de descuento de un plan de empleo de 50 millones para la comunidad autónoma y encima la culpa es de Andalucía". "¿Quién miente aquí?, ¿quién falta a la verdad?, ¿quién no hace su trabajo?", ha cuestionado el portavoz de la Junta, para señalar que entre 2015 y 2018, "los gobiernos socialistas en Andalucía dejaron de ejecutar 3.000 millones de fondos para el empleo, mientras que tan solo el año pasado, este gobierno ejecutó hasta 1.125 millones de euros".

Según ha enfatizado, "en Andalucía, hoy y ahora, los fondos que vienen para el empleo se ejecutan en tiempo y forma, no como sucedía antes cuando gobernaba el PSOE". Y es que, en palabras de Fernández-Pacheco, "una mentira, por mucho que se repita, incluso cuando es electoralista, no se convierte en realidad". En definitiva, ha preguntado "quién está faltando a su compromiso con los andaluces, señor Pedro Sánchez y señora Díaz", apostillando que desde la Junta no lo van a tolerar.