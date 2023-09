Réquiem por el PSOE en el Parlamento andaluz: «Me apena que rechacen a Felipe González y Alfonso Guerra»

En el propio PP-A corre la especie de que Juanma Moreno empieza «donde acaba el PSOE». El presidente de Andalucía, ya antes en la oposición, nunca ha renegado de la importancia del PSOE-A en la autonomía, al que sí le achacaba que, cuando tuvo que elegir entre el progreso de la región o la pervivencia en el poder, en un momento de la historia eligió el interés partidista y partidario. En la primera sesión de control del nuevo curso político, Moreno no pudo evitar la risa cuando, de nuevo, desde las filas de Vox Manuel Gavira aludió a él como «socialista» –«El que no es socialista es usted, eso salta a la vista»– y, por otro lado, enarboló un réquiem por el partido histórico de Felipe González, Alfonso Guerra o José Rodríguez de la Borbolla.

El debate territorial centró las intervenciones, con Moreno enarbolando las figuras de los históricos socialistas contra la amnistía a los independentistas. «A más Sánchez, menos Andalucía», señaló Moreno. «¿Defiende el PSOE-A la amnistía y el referéndum? Me apena que a dirigentes como Felipe González, que lo han sido todo, se les rechace en su propio partido. Mi mano está tendida. Defendamos los intereses de los andaluces», expuso el presidente andaluz.

Moreno subrayó que «la autonomía de Andalucía no se toca. Gobierne quien gobierne, no vamos a permitir que se coloque a nuestra tierra en un estatus que no le corresponde. Daremos la batalla política, judicial y social por la igualdad y frente a cualquier agravio», dijo. A las puertas de la antigua capilla de las Cinco Llagas, Moreno adelantó que participará en el acto contra la amnistía en Madrid el 24 de septiembre. El presidente expuso que el PP «tiene la obligación de encauzar ante la sociedad una enorme inquietud que hay por parte de muchos ciudadanos españoles y andaluces, incluidos muchos que han votado precisamente al PSOE». «Cualquier camino que suponga vulnerar el marco constitucional y romper ese marco de convivencia que es la Constitución de 1978 es un problema profundo para España y para los españoles y, por tanto, se puede negociar todo, que es lícito y legítimo en las negociaciones políticas, pero siempre dentro de las reglas del juego democrático como es la Constitución de 1978», dijo el presidente andaluz, quien en el Pleno invitó a Espadas a ir con él a defender estos principios que también eran del socialismo histórico y no del «sanchismo».

Moreno aludió en el Pleno a González y Guerra como dirigentes que «han sido todo» en el PSOE: «Con sus luces y sus sombras han servido para transformar España», destacó. El líder de la oposición, Juan Espadas, a lo Spencer Tracy –«Sal ahí, di tus frases y no tropieces con los muebles»– señaló que «el PSOE en Andalucía no va a estar nunca en nada que atente a la igualdad de los andaluces y de todos los territorios de España. ¿Se lo digo más claro? ¿Se lo digo en inglés? ¿Se lo digo chino?», ante los vítores de su bancada y con Ángeles Férriz apostillando un «ahí» tras cada frase. Espadas insistió en que a los andaluces les «gustaría saber» en el momento actual «cuál es la posición» de quien en menos de dos semanas se va a someter a un debate de investidura –Núñez Feijóo–, sobre cuestiones como «lo que él llamaba ‘encaje territorial’» de Cataluña en España y aludió a los pactos con Vox y su rechazo a las autonomías. «Hemos defendido y defenderemos siempre la Constitución, pero toda la Constitución», dijo Espadas, «también el Título VIII, el del desarrollo autonómico de nuestro país».

Segunda jornada de Pleno en el Parlamento de Andalucía Francisco J. Olmo EUROPAPRESS

Todavía el PSOE no había expulsado a Nicolás Redondo pero el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, sí había echado de la bancada del público a los alcaldes y representantes de Marea Blanca Sevilla que sacaron pancartas por la situación de la atención primaria en la Sierra Norte. A las puertas de la Cámara tenía lugar la primera concentración de la temporada. «Señor Moreno, cuando desvía la atención de los problemas andaluces a un enemigo externo, debe saber que lo que está en juego de verdad son los intereses de la ciudadanía para la que usted no está sabiendo gobernar. Están en la sanidad pública o en la vivienda para la juventud, cuestiones que si se gestionaran correctamente nos situarían en igualdad con el resto de España, como ciudadanos de primera. Ejercer bien nuestras competencias es la mejor garantía para avanzar en igualdad con otros territorios de España», señaló Espadas.