Denuncian la suplantación de trabajadores sociales para robar a personas mayores en Sevilla

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla ha condenado este viernes el robo sufrido por un matrimonio de personas mayores presuntamente perpetrado por personas que se hicieron pasar por trabajadores de servicios sociales del Ayuntamiento de la capital andaluza.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Esta entidad ha lamentado que personas mayores, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, queden a merced de presuntos delincuentes que se aprovechan de la confianza y la buena fe con la que la ciudadanía suele recibir a quienes dicen representar a los servicios públicos.

El colegio recuerda que todo el personal que se desplaza a los domicilios debe estar debidamente identificado y que los profesionales de Trabajo Social colegiados cuentan con un carné oficial.

Este documento debe ser solicitado por las personas usuarias de los servicios municipales o de cualquier otra administración pública, y ha de mostrarse siempre que se requiera.

"Se recomienda a la población desconfiar de cualquier persona que se niegue a identificarse correctamente durante una visita domiciliaria, y extremar la precaución ante visitas no anunciadas por los servicios sociales correspondientes", ha indicado en un comunicado.