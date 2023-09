Felipe González: «Quien no es controvertido, traga con todo»

El expresidente del Gobierno Felipe González recibió el Premio Iberoamericano ‘Torre del Oro’, promovido desde 2018 por la Fundación Cajasol y la Cámara de Comercio de Sevilla con carácter anual, en un acto en Sevilla con la participación del presidente andaluz, Juanma Moreno. La plana mayor de los populares andaluces arropó al ex presidente del Gobierno, incluido Javier Arenas o el alcalde José Luis Sanz. A las puertas del evento, un pequeño grupo de veteranos socialistas mostraba una pancarta: «Siempre PSOE, antes con Felipe, ahora Pedro Sánchez». «Nos duele lo que dices», le señalaron al bajar del coche. El partido en Andalucía se halla inmerso en un debate callado sobre su historia y el paso de garante de la cohesión territorial, como agrupación más importante de España, a la actual equidistancia respecto a la posible amnistía catalana. González, Guerra o Borbolla –presentes en el acto, como también Chaves y Espadas– se han mostrado abiertamente en contra y otros veteranos como Escuredo, que presentará libro en la Diputación de Sevilla en una semana, se posicionan con el todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o con Rodríguez Zapatero.

Felipe González asumió «con humor» la «emoción» de «volver a estar tierra». «Lo permanente es la Torre del Oro, lo demás no». «Quien no es controvertido, traga todo», dijo después hablando de una anécdota con Daniel Ortega y Chile. «A veces los gobiernos se pelean pero los pueblos no se pelean, porque hay una identidad de pueblo», continuó con la metáfora sudamericana. "Somos plurales y diversos", dijo ya de España "Presénteme a alguien que no lo sea si es democrático". "Soy libre porque digo lo que pienso. Y pienso lo que digo", señaló. "Eso me obliga a callarme más de lo que debería", añadió. "No lo que dicen que digo, sino lo que digo", explicó. El ex presidente señaló que hay menos presencia en Iberoamérica y que "las visiones pesimistas de la historia no tienen fundamento". "Cuando algunos creían que inventaban lo que era España, la Torre del Oro ya estaba allí", dijo en relación a los premios.

El premio pretende honrar y reconocer a una personalidad o entidad del máximo nivel cuya trayectoria esté estrechamente relacionada con el fomento de las relaciones políticas, comerciales, económicas y culturales entre los países iberoamericanos y, al mismo tiempo, vinculada con la ciudad de Sevilla. En el caso de Felipe González, el Comité quiso realzar su «extraordinaria» labor en la potenciación de las relaciones de España y Europa con Iberoamérica, así como por su enfoque en los asuntos de la región, que lo han llevado a ser considerado como «el estadista de mayor influencia en los países de habla hispana del continente americano del siglo XX y primeras décadas del siglo XXI».

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, resaltó la figura de González y destacó que "su voz destaca sobre todas".

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, agradeció a Felipe González, junto a Guerra, del "impulso de nuestra tierra", con "la apuesta por el sur" con el AVE. "Felipe González es figura clave en la construcción de la España democrática" y "uno de los andaluces más importantes de la historia", "quien puso el país en hora", "nos ubicó en América", señaló Moreno. "El presidente González sigue estando como líder", señaló el presidente andaluz. "Es importante que los dirigentes de hoy escuchemos a los de ayer", avisó. "El primer mitin al que fui fue en La Malagueta con Felipe González", confesó Moreno. "Debemos escucharnos más los dos grandes partidos", pidió Moreno.