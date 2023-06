De las formas de Mourinho al extraordinario "fair play" de Jesús Navas

El disputadísimo encuentro de ayer de la Liga Europa, como todas las finales, dejó imágenes para el recuerdo. El séptimo título en la competición fetiche del Sevilla FC no estuvo exento de polémica y el entrenador portugués de la Roma, Jose Mourinho, demostró no saber perder y no estar a la altura, llegando a esperar a los árbitros a la salida del estadio para insultarlos. En las antípodas del comportamiento impropio de un profesional de su prestigio internacional demostró estar Jesús Navas. El capitán sevillista fue uno por uno saludando y consolando a los jugadores romanos como se puede ver en el vídeo que acompaña la información, colgado por un aficionados en Twitter. Todo un ejemplo de "fair play".

A sus 37 años, Jesús Navas es leyenda viva del club de Nervión. "El año ha sido muy duro, hemos estado en casa pasándolo mal tras estar ahí abajo pero estoy muy orgulloso del equipo y del míster, de cómo ha trabajado con esa humildad. El sevillismo lo ha pasado igual de mal, entrenábamos y no salía, pero estoy orgulloso de cómo se han partido la cara por la camiseta y ahora hay que disfrutar por todo lo alto. La Roma hizo ese gol pero hemos insistido y hemos abierto el campo y eso te da el premio con el trabajo y la humildad".