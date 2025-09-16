Hellmann's pagará la reparación del bar incendiado por un cliente que pedía mayonesa

La empresa de fabricación de mayonesas Hellmann's pagará la reparación de los daños por el incendio que sufrió un bar de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) el pasado 20 de agosto, tras prenderle fuego un cliente que se quejaba de esta forma de que el bar no tuviese mayonesa para su bocadillo.

En sus redes sociales, la multinacional estadounidense lanzó hace unos días un mensaje en el que mostraba su solidaridad con el bar Las Postas, donde ocurrió el suceso: "Sentimos no haber estado ahí. A partir de ahora, contad con nosotros. Dejad que nos encarguemos de la reparación del local, y de que nunca más falte mayonesa para vuestros montaditos”.

Miles de personas reaccionaron a este mensaje, y en estos días ha llegado al establecimiento, donde José Antonio Liebre, su propietario, ha agradecido el gesto, y ha confirmado que las dos empresas trabajarán juntas a partir de ahora.

El fuego causó daños en el local por más de 20.000 euros y el supuesto autor de los hechos se encuentra en prisión preventiva a la espera de juicio.

En torno a las 19:00 horas del 20 de agosto, el hombre accedió al establecimiento, donde pidió, entre otras consumiciones, un montadito, solicitando también en ese momento que le diesen mayonesa, aunque el camarero le dijo que no tenían en el bar.

Ya en la terraza, preguntó lo mismo a una camarera, que le dio la misma respuesta, momento en que se levantó de la silla, fue a una gasolinera cercana y regresó con una botella con gasolina, que rocío sobre la barra del bar, a la que prendió fuego.

Agentes de la Policía Local de Los Palacios llegaron inmediatamente al local y, ayudado por una camarera que siguió al hombre, pudieron detenerle y llevarle a un centro de salud para atenderle de las quemaduras que sufrió.