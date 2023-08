José Manuel Soto: "Doy por buena la penitencia y espero que esto acabe aquí"

El cantante José Manuel Soto ha publicado una carta en sus redes sociales con la que quiere zanjar la polémica suscitada tras sus insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la suspensión de varios de sus conciertos de este verano al asegurar que "doy por buena la penitencia y espero que esto acabe aquí".

El polémico mensaje publicado en sus redes decía: "Voy a aprovechar este momento de sosiego veraniego junto al mar para hacer uso de mi libertad de expresión y cagarme en @sanchezcastejon, en su puta madre y en los millones de hijos de la gran puta que están de acuerdo con que España esté en manos de sus peores enemigos, que os jodan", mensaje que, recuerda, borró posteriormente, y del que ha querido matizar su contenido.

"Quede claro que no insulté a los votantes de Sánchez en general, sino a los que aprueban el hecho de que estemos en manos de nuestros peores enemigos. A mí me insultan también cuando alguien se suena los mocos con mi bandera, pitan al Rey, apedrean a la Guardia Civil o montan vergonzosos homenajes públicos a asesinos sanguinarios que jamás pidieron perdón por sus crímenes", explica en la carta.

Además, sobre el motivo que le habría llevado a publicar el citado mensaje, asegura que "están sucediendo cosas muy graves", y "el momento es muy delicado, y ante esa situación puedes optar por callarte o por expresar tu opinión, a riesgo de ser tachado de facha, nazi, machista, racista, homófobo o cosas por el estilo".

Ha reconocido que el resultado de las pasadas elecciones "me ha dejado noqueado y estupefacto, pues no podía creerme que el pueblo español respaldara a un tipo que ha perpetrado innumerables fechorías y pactos vergonzantes para permanecer en el poder a toda costa, vendiéndose a nuestros peores enemigos, colonizando la justicia, cambiando el Código Penal para favorecer a sus socios, poniendo violadores en la calle o regalando el Sahara a Marruecos sin siquiera consultarlo con el Parlamento", ha criticado.

En este contexto, "me dejé llevar por un calentón y me acordé de la madre de Pedro Sánchez (...) Fue un exceso, sí, lo borré y pedí disculpas, pero el daño ya estaba hecho y una jauría mediática cayó sobre mí como si yo fuera un asesino, un violador o un golpista", explica.

Admite que "mentar a la madre de alguien no está bonito, pero los españoles lo hacemos a diario en nuestras conversaciones desde tiempos de Cervantes, dejarlo por escrito es un error del que me arrepiento sinceramente y que me ha traído consecuencias en forma de anulaciones de conciertos y comentarios francamente desagradables que me han dejado el ánimo por los suelos", ha reconocido.

Indica también que, ahora, "mantendré un perfil bajo en público y es probable que deje la música por un tiempo, algo que ya venía pensando desde hace unos meses debido a persistentes problemas vocales que me impiden disfrutar como antes".

En este sentido, indica que tiene "varios proyectos ilusionantes a los que quiero dedicar mi tiempo y mi energía, siempre relacionados con la creatividad y con mi amor por Andalucía", ha precisado. Por último, ha pedido disculpas "a quien se hayan sentido ofendidos por mis palabras", y subrayad que "el que insulta pierde la razón, aunque también hay gente que me ataca por haber pedido perdón"