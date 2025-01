El maratón ideal está en España: el más plano de Europa y con solo 33 curvas

El premio en metálico para el vencedor es de 15.000 euros. No es ni mucho menos el mejor pagado, pero por sus especiales condiciones se ha convertido por derecho propio en un maratón de referencia a nivel mundial. Es la prueba que figura en el radar de todos los grandes fondistas internacionales. Pese a celebrarse en pleno invierno no hace frío, la probabilidad de lluvia es escasa y no suele hacer viento. Es un recorrido perfecto para hacer una gran marca porque también es el más plano de Europa -sólo hay 10 metros de diferencia entre el punto más alto y el más bajo- y solo tiene 33 curvas. Además, se celebra en una fecha clave para lograr la mínima para los grandes campeonatos internacionales. Muchos atletas de talla mundial eligen correrlo sin cobrar nada.

Estas características tan exclusivas lo convierten en un escenario ideal no solo para los atletas de élite -este año serán más de 250 entre categoría masculina y femenina-, también lo es para miles de corredores populares, que seis meses antes de su celebración -el 23 de febrero- agotaron los dorsales disponibles (inicialmente fueron 12.000 y en apenas unos días se acabaron los 2.000 con los que se amplió el cupo). Entre los 14.000 participantes hay representantes de más de cien países distintos.

En la pasada edición se coló entre los seis maratones más rápidos de la historia, sólo superado por Chicago, Londres, Valencia, Berlín y Tokio. En la edición de 2024, un total de 41 hombres bajaron de 2 horas y 10 minutos, 78 lo hicieron de 2 horas y 15 minutos y un 19% bajó de 3 horas. En féminas, 29 bajaron de 2 horas y 30 minutos.

Otro dato que ejemplifica todo lo mencionado anteriormente es que entre 2022 y 2024 se batieron 26 récords nacionales. Estamos hablando del Zurich Maratón de Sevilla, que fue presentado ayer. La organización cuenta con un presupuesto total en 2025 de 1.990.000 euros, con 200.000 euros destinados a premios a atletas de élite. Se repartirán en los 16 avituallamientos un total de 18.500 geles y gominolas energéticas, más de 94.000 litros de agua y 55.000 litros de isotónicos, 35.000 manzanas y naranjas y 27.000 plátanos.