Tecnología LED al servicio del legado andaluz

Iluminar la historia es también una forma de conservarla. A través de su Programa de Iluminaciones, la Fundación Iberdrola España ha reforzado su compromiso con el patrimonio andaluz mediante una inversión que supera el medio millón de euros. Las actuaciones realizadas o en curso combinan tecnología de última generación y cuidado ornamental para resaltar la belleza arquitectónica de estos monumentos, hacer más eficiente su consumo energético y mejorar su proyección cultural y turística.

La más reciente de estas actuaciones se ha presentado en julio de 2025 en la Catedral de Málaga, uno de los grandes referentes del Renacimiento andaluz. Gracias al acuerdo suscrito entre la Fundación Iberdrola y el Cabildo Catedralicio, se renovará la iluminación ornamental interior con tecnología LED, en una intervención valorada en 200.000 euros.

Además de reducir notablemente el consumo energético y las emisiones de CO₂, esta actuación permitirá realzar la monumentalidad de la arquitectura siloesca del templo, con sus pilares cruciformes, alzados clásicos y naves abovedadas. El obispo Jesús Catalá subrayó que “la Catedral quedará ahora embellecida por dentro, resaltando su belleza y permitiendo apreciarla mucho mejor. Una nueva luz para “una sinfonía inacabada”, comentó.

Catedral de Málaga Artisplendore

Plaza Ochavada de Archidona

Sin salir de la misma provincia, en el tercer trimestre de 2025 está prevista la finalización de la nueva iluminación de la Plaza Ochavada de Archidona, una joya del urbanismo barroco andaluz del siglo XVIII, reconocida como Bien de Interés Cultural. Su simetría octogonal y valor escenográfico la convierten en una de las plazas más singulares de Andalucía.

El proyecto, actualmente en la última fase de ejecución, contempla la sustitución de las luminarias existentes por proyectores LED con ópticas adaptadas a la arquitectura y tonalidades cálidas, lo que permitirá una iluminación más eficiente y respetuosa con la identidad estética del espacio.

Emblema militar

Igualmente, en Sevilla la Fundación Iberdrola culminó en 2023 la renovación integral del sistema de iluminación exterior del edificio de Capitanía General, sede del Cuartel General de la Fuerza Terrestre. El nuevo sistema LED supuso una mejora sustancial tanto en eficiencia como en estética nocturna, respetando la identidad arquitectónica de este inmueble del siglo XIX, ubicado en la Plaza de España.

Capitanía Artisplendore

Esta actuación permitió reducir el consumo eléctrico del edificio militar sin renunciar a su presencia visual dentro del conjunto patrimonial sevillano.

Estas tres intervenciones, y otras como las realizadas anteriormente en la Catedral de Sevilla o en el Oratorio de San Felipe Neri (Cádiz), consolidan el papel de la Fundación Iberdrola España como agente activo en la conservación del patrimonio histórico-artístico andaluz.

Catedral de Málaga Artisplendore

A través de la luz, no solo se embellecen monumentos, sino que se fortalece su capacidad de atracción, su accesibilidad cultural y su sostenibilidad a largo plazo. Como dice Jaime Alfonsín, presidente de la Fundación Iberdrola, “la iluminación eficiente no solo ahorra energía, sino que permite redescubrir el alma de nuestros monumentos”.