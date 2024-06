Universidad pone a disposición del sector aeroespacial 72 millones para "favorecer su innovación"

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía destina al sector aeroespacial un montante de 72 millones de euros a través de distintos programas de ayudas públicas y de actuaciones con el objetivo de favorecer su innovación y continuar contribuyendo a su capacidad transformadora de la economía andaluza. Así lo ha puesto de manifiesto el consejero José Carlos Gómez Villamandos en el pleno del Parlamento, donde ha remarcado que esta actividad será decisiva para que la economía regional sea más fuerte, sostenible y más atractiva para las empresas.

En su intervención, Gómez Villamandos ha desgranado las diversas líneas de trabajo puestas en marcha por su departamento asegurando que la primera de ellas, el programa ‘Space Innova Andalucía’, contará al menos con 20 millones en incentivos procedentes de Fondos FEDER. Con esta iniciativa se busca identificar soluciones tecnológicas innovadoras en el sector del espacio para aplicarlas en áreas de actividad gestionadas por la Administración autonómica relacionadas con el despliegue de las emergencias, la lucha contra los incendios, la gestión medioambiental o el análisis estadístico y cartográfico, según ha recogido la Junta en un comunicado.

La actuación se llevará a cabo a través de la fórmula de Compra Pública de Innovación (CPI), que es un novedoso sistema de contratación con el que la Administración pretende satisfacer una necesidad de servicios y productos avanzados aún no disponibles en el mercado fomentando las respuestas de la iniciativa privada. El titular de Universidad ha explicado que esa cuantía podría verse incrementada en 14,6 millones más, ya que se ha realizado una solicitud por esa cantidad a la Línea de Fomento de Innovación desde la Demanda (Línea FID) para la Compra Pública de Innovación, que se nutre de Fondos Feder y se coordina a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

De igual modo, la Consejería de Universidad ha reservado para el funcionamiento y desarrollo del Centro de Innovación en Vehículos Aéreos No Tripulados y Movilidad Aérea Urbana de Sevilla (CUAM, por sus siglas en inglés) un presupuesto global de 20 millones del Programa Feder Andalucía 2021-2027, que se viene transfiriendo desde 2023 y que se completará en 2025. La infraestructura, impulsada conjuntamente con la Universidad de Sevilla, se centrará en generar conocimiento que permita mantener el liderazgo científico y tecnológico de Andalucía en tecnologías de vehículos aéreos no tripulados para usos civiles.

Además, el centro tiene como objetivo favorecer la transferencia del conocimiento a las empresas fortaleciendo a la industria aeronáutica andaluza y capacitándola para su diversificación hacia nuevos productos, todos ellos con un alto valor añadido muy superior a la tradicional fabricación de aeroestructuras.

A esto se suman los al menos 15 millones de Fondos Feder destinados por la Consejería de Universidad a apoyar la participación de la Junta en el programa europeo 'Clean Aviation', que tiene como finalidad favorecer el desarrollo de una aviación más sostenible y con menos emisiones y ruido. En esta actuación, las empresas deberán desarrollar un proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental y podrán concurrir en solitario o en cooperación con otras empresas y con los agentes andaluces del conocimiento.

Por otro lado, Gómez Villamandos también se ha referido al Centro de Ensayos, Entrenamiento y Montaje de Aviones No Tripulados (CEUS), que promueve el Ejecutivo autonómico junto al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) en la provincia de Huelva y que está a punto de inaugurarse. Esta infraestructura científico-técnica servirá para ensayar y certificar aeronaves no tripuladas de medio y gran tamaño, algo único en toda Europa para este tipo de vehículos. La inversión de la Consejería en este proyecto se eleva a unos 17 millones, de los cuales casi seis millones se han empleado en las obras de soterramiento de la línea de alta tensión que atraviesa las pistas del enclave y los once millones restantes se corresponden con el valor del suelo cedido al INTA.

Asimismo, la Junta está ultimando con el Ayuntamiento de Sevilla y con el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (Catec) la elaboración del convenio que recogerá la creación y funcionamiento de una incubadora de empresas emprendedoras en materia espacial de la Agencia Espacial Europea (ESA), iniciativa en la que la Administración autonómica participa con una aportación de 504.000 euros.

Peso específico

El titular de Universidad ha querido hacer hincapié en que el sector aeroespacial tiene "un carácter estratégico" para Andalucía por su peso específico en el conjunto de la producción, por la tracción que ejerce sobre el ecosistema innovador y otros ámbitos, por su papel transformador de la economía y el mercado laboral y, especialmente, por su capacidad de reinversión de gran parte de sus beneficios en actuaciones de I+D+I.

Asimismo, para el consejero esta actividad económica "tiene un indudable atractivo para captar inversiones" y ha puesto como ejemplos significativos de ello el proyecto Pilatus en Carmona (Sevilla) o el de Zhensi en El Puerto de Santa María (Cádiz).

Esta industria, según ha subrayado Gómez Villamandos, genera más de 13.000 puestos de trabajo en la comunidad, supone 1,2 puntos del PIB regional y, además, "factura en la actualidad casi tres veces más que hace quince años, genera el doble de empleo que hace una década y lidera el ranking de exportaciones andaluzas".

Por esa relevancia, ha asegurado que su departamento apuesta por dicho segmento "de manera nítida y decidida, a través de la Estrategia Aeroespacial de Andalucía", y también mediante la futura programación académica de las universidades públicas con el fin de continuar mejorando la cualificación profesional de los recursos humanos dedicados a esta actividad.

Con esta planificación se implantarán tres nuevos másteres enfocados al sector espacial, uno de ellos en la Universidad de Granada y otros dos en la de Sevilla. En materia de formación, a esa oferta universitaria se suma, igualmente, el nuevo Centro Integrado de FP Aeroespacial de La Rinconada (Sevilla), que aspira a ser referencia nacional en el mantenimiento y construcción de aeronaves.