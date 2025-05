¿Central nuclear en Aragón sí o no? Así está el encarnizado debate iniciado por Vox en la comunidad autónoma

Vox defiende en las Cortes de Aragón que la energía nuclear continúa siendo “una fuente fiable y eficiente” de generación eléctrica. Creen que debe ser “un pilar clave” en la transición hacia una economía de baja huella en carbono. Declaraciones de la formación en la región después del ‘gran apagón’ que todas las comunidades autónomas sufrieron de forma ininterrumpida durante horas recientemente.

En dicho contexto, el grupo parlamentario de Vox en el parlamento autonómico aragonés ha decidido volver a poner encima de la mesa su Proposición no de Ley (PNL) registrada en septiembre de 2024. En ella, defienden fervientemente ampliar la vida útil de las centrales nucleares activas así como abrir una nueva planta nuclear en Aragón.

Según Vox, las nucleares ofrecen una producción estable y continua

Argumentan que la energía nuclear ofrece una “producción estable y continua”, crucial -según ellos- para asegurar el abastecimiento energético en todo el país. Ponen en cuestión además las energías renovables, como la eólica o la fotovoltaica, por los impactos negativos sobre la naturaleza y el paisaje, su clara dependencia de las condiciones meteorológicas o las grandes extensiones de terreno de ocupan como, por ejemplo, lo hace el primer parque de molinos de viento de Aragón instalado en el municipio zaragozano de La Muela.

En su propuesta, Vox solicita al Gobierno de Aragón liderado por Jorge Azcón que revise el actual sistema de implantación de renovables, analizando sus efectos en el paisaje aragonés, el medio ambiente o la agricultura y la ganadería. Exigen además un debate político “amplio y participativo”, desde el que le solicitan al Ejecutivo del PP aragonés dos acciones muy específicas: ampliar en el tiempo la vida útil de las centrales nucleares activas en España y estudiar seriamente la viabilidad de diseñar una nueva planta en Aragón como parte de una línea estratégica de carácter nacional para la adecuada diversificación energética.

Renovables sí, pero no así, claman los de Aragón-Teruel Existe

Vox no ha sido el único partido político que ha reaccionado tras el inesperado ‘cero absoluto’ sufrido en nuestro país el pasado mes, pues desde Aragón-Teruel Existe también ha dado su punto de vista. A la próxima sesión plenaria también llevarán su particular PNL sobre el asunto para “corregir” el despliegue de las energías renovables. Una propuesta con la que buscan ordenar el modelo eléctrico actual bajo el slogan “renovables sí, pero no así”.

Tomás Guitarte, su portavoz, ha denunciado la “implantación desordenada” y la ausencia de una planificación energética que relacione óptimamente producción y consumo. Desde su punto de vista, tanto desorden ha provocado un malestar general en la sociedad que ha reabierto la cuestión de las centrales nucleares, “una discusión que parecía superada”.

Así pues, rechaza frontalmente la alternativa nuclear por su alto nivel de peligrosidad y reafirma su firme apoyo a las renovables. “La transición energética será con renovables o no será”, ha afirmado. Sobre el suceso histórico del 28 de abril, el político lo atribuye a un modelo eléctrico no es estable, y reseña que Aragón genera el doble de energía de la que consume.