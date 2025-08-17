Más de un centenar de pasajeros en Zaragoza se quedan en tierra por la avería de un avión

Una avería en un avión de la compañía Binter dejó a más de un centenar de pasajeros varados en el aeropuerto de Zaragoza durante toda la noche del sábado al domingo. El vuelo, que debía haber partido a las 19:05 horas con destino a Las Palmas de Gran Canaria, sufrió una incidencia técnica que obligó a interrumpir la maniobra de salida y regresar a una pista auxiliar del aeropuerto. Tras las primeras comprobaciones, la aeronave quedó inoperativa y la compañía decidió cancelar la operación.

Inicialmente, el vuelo apareció reprogramado con una hora de retraso, pero poco después los pasajeros fueron obligados a recoger el equipaje facturado, confirmándose la cancelación definitiva. La incidencia provocó largas esperas en la terminal de Zaragoza, donde cerca de 140 personas permanecieron durante horas a la espera de soluciones. Entre ellas había familias con niños y personas mayores, lo que agravó la situación debido a la falta de recursos en el aeropuerto a esas horas.

Los afectados expresaron su descontento por la falta de información y asistencia durante la espera en el aeropuerto. Algunos pasajeros calificaron el trato recibido como indignante, comparándolo con el de "borregos". La compañía Binter no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente hasta el momento.

Finalmente, el vuelo cancelado despegó desde Zaragoza a Las Palmas de Gran Canaria el domingo por la mañana. Los pasajeros afectados han solicitado compensaciones por los inconvenientes causados y esperan una respuesta por parte de la aerolínea.