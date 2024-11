Cuándo es el próximo puente en Aragón: cuatro días de fiesta

El calendario laboral de Aragón para 2025 trae consigo oportunidades de descanso, es decir, varios puentes festivos que permiten sumar días consecutivos de reposo. A diferencia de 2024, en el que algunas festividades no generaron puentes largos debido a que cayeron en fin de semana o no se reubicaron, en 2025 se presentan mejores combinaciones de fechas. Todos sabemos que no hay nada mejor que cuando un festivo coincide con viernes o lunes, porque así los aragoneses pueden aprovechar para disfrutar de hasta cuatro días seguidos de desconexión.

En el 2025, al tratarse de un año no bisiesto, todos los días festivos se desplazarán solo un día respecto a 2024, lo que facilita tener puentes. Zaragoza, por ejemplo, celebra San Valero el 29 de enero, que en 2025 cae en miércoles, y la Cincomarzada el 5 de marzo, también en mitad de semana. Estas fechas ofrecen a los zaragozanos un posible respiro laboral si deciden tomarse algún día adicional.

En Huesca y Teruel también habrá posibilidades para puentes, aunque dependen de la localización de las festividades. En Huesca, el día de San Vicente, celebrado el 22 de enero, al igual que San Lorenzo en agosto, serán un buen momento para que los oscenses puedan organizar descansos. En Teruel, el Sermón de las Tortillas, que se celebra en abril, coincidirá nuevamente con la Semana Santa.

El último puente de 2024 en Aragón

Para 2024, el último puente en Aragón llegará en diciembre, gracias a la festividad de la Constitución el viernes 6 y la celebración de la Inmaculada Concepción el domingo 8. A diferencia de otras comunidades, en Aragón este festivo se traslada al lunes 9, dando lugar a un fin de semana largo de cuatro días de descanso en pleno inicio de las celebraciones navideñas. Comunidades como Baleares, Canarias, Madrid o Galicia no cuentan con esta misma suerte de trasladar el festivo de la Inmaculada.

En Aragón, los días festivos adicionales, como los de apertura comercial, también contribuyen a la planificación anual de las familias y al impulso de la economía local, especialmente en el turismo. Estas fechas clave, cuando coinciden con puentes o fines de semana largos, favorecen el movimiento de turistas dentro y fuera de la comunidad y suponen una oportunidad económica importante para localidades que dependen en gran medida del sector turístico.

El calendario laboral y festivo no solo es relevante para quienes planifican viajes o descansos, sino también para los comercios, los sectores de hostelería y el turismo, que ven en los puentes largos una ocasión ideal para ofrecer servicios y atraer visitantes. Esto, a su vez, dinamiza la economía regional y permite a Aragón aprovechar las ventajas que ofrece su geografía y su riqueza cultural en estos días de mayor actividad.