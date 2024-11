Estas son las comunidades que tendrán puente de cuatro días en diciembre

Queda menos de 2 meses para concluir 2024, y la gente lo sabe. Se avecinan las vacaciones de navidad, una época del año que suele gustar entre la población por toda la decoración en las calles del país, el reencuentro con la familia y el inicio de un nuevo año.

Sin embargo, antes de llegar a esas fechas existe una festividad que también se podrá disfrutar. No es otra que el puente de diciembre, del que podrán disfrutar todos los españoles para realizar un viaje, una escapada por el país o simplemente descansar en sus casas.

Pero no todas las comunidades podrán disfrutar de los mismos días de descanso.

Distintos días de descanso según la Comunidad Autónoma

En este puente de diciembre, habrá regiones que tengan más días de descanso que otras. Es el caso de las comunidades de Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Melilla y Murcia, que contará con cuatro días de festivo.

El 6 de diciembre, Día de la Constitución (viernes), es festivo en todo el ámbito nacional. No obstante, el Día de la Inmaculada, que corresponde al 8 de diciembre, cae este año en domingo, por lo que algunas regiones han decidido desplazar este festivo al día siguiente, el lunes 9 de diciembre. Por ello, los ciudadanos de estas comunidades podrán disfrutar de 4 días de descanso (6,7,8 y 9 de diciembre).

Por otro lado, no será festivo en las Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La-Mancha, Cataluña, Ceuta, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco, que tendrán que trabajar con normalidad ese mismo lunes.

¿Cuántos días festivos quedan este año 2024?

En España, el calendario laboral dispone de 14 días festivos anuales no recuperables. Estos puentes y días de descanso no coinciden en todas las Comunidades Autónomas, ya que no están obligados a repartirlos de la misma manera. Únicamente ocho de los días festivos son agendados a nivel nacional. Cuatro de los restantes son establecidos por las Comunidades Autónomas y los dos últimos los eligen los Ayuntamientos.

Por tanto, además de la festividad del 6 de diciembre, quedaría la del miércoles 25 de diciembre (Navidad). Los seis previos ya fueron consumidos, el último el pasado viernes, con el Día de Todos los Santos.

Festivos comunes para 2025

El listado de festivos comunes para toda España es el siguiente: