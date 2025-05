Desterrado de su pueblo: la polémica sentencia que "marca un antes y un después" en la Justicia española

“Ha sido un trabajo muy arduo de la defensa de los agentes de la Guardia Civil y del vecino porque este señor intentó poner todo tipo de excusas y pruebas de descargo pero finalmente la sentencia reconoce que golpeó por la espalda con un jadico al vecino, con el que parece ser que tenía una animadversión, que lo amenazó de muerte”, explica el abogado Jorge Piedrafita tras la sentencia impuesta al vecino de Albalate de Cinca por los delitos de amenazas, atentado contra la autoridad y lesiones menos graves.

Amenazó con matar a todos los guardia civiles de la zona del Cinca

“Posteriormente la patrulla de la Guardia Civil acudió a detenerle y cuando le estuvieron leyendo los derechos también les agredió de forma súbita, le esguinzó la maño a uno de ellos, le causó lesiones en una rodilla y amenazó con matar a todos los guardia civiles de la zona del Cinca” termina relatando el representante de Independientes de la Guardia Civil (IGC), asociación a la que pertenece uno de los agentes agredidos, durante su intervención en un programa de ‘Cadena Ser Aragón’.

Gracias a su testimonio se han podido conocer todos los detalles del suceso violento de 2022 por el que este hombre ha sido condenado al destierro. Y es que el Juzgado de lo Penal número 2 de Huesca le ha impuesto la prohibición total de acercarse a menos de 300 metros de las víctimas y de volver al municipio de Albalate de Cinca, sitio de residencia de su familia.

No es habitual que se pongan este tipo de penas

“Las víctimas no tienen ánimo de venganza. Lo único que quieren es estar tranquilas, que este señor no les moleste (...) Durante cinco años y medio la sentencia establece que este señor no va a poder acercarse a ninguna de las víctimas. No es habitual que se pongan este tipo de penas. Es satisfactorio para esta parte ante unos hechos que fueron muy graves”, continúa el letrado aragonés.

“Además es una cosa que por lo que manifestó este señor le causa especial disgusto y especial malestar. Esta sentencia marca un antes y un después. Reafirma que las agresiones a agentes no pueden quedar impunes y es fruto del trabajo constante desde la acusación”, concluye ante los micrófonos de radio mencionada.

Esta es la reivindicación que hacen al Ministerio de Interior

Aprovechando el agresivo suceso, desde IGC insisten en que el Ministerio del Interior debe reconocer de manera oficial la condición de profesión de riesgo para los integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado, como es el cuerpo de la Guardia Civil, una reivindicación que, insisten, seguirán defendiendo hasta que se haga realidad.