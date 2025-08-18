Esta es la horrorosa historia del pueblo de Teruel que cambió a nombre de pájaro

En la provincia de Teruel se encuentra El Cuervo, un pequeño municipio que conserva la esencia y encanto de los pueblos del interior. Su nombre, tan peculiar, despierta la curiosidad de quienes lo oyen por primera vez. Pero no solamente su denominación llama la atención, sino también el origen de esta, ligado a una trágica leyenda.

Un suceso que marcó al pueblo

Cuenta la tradición oral que, hace siglos, El Cuervo se denominaba Fuentes Claras. El lugar, famoso por sus manantiales, era parte de las propiedades de una marquesa que residía allí junto a su hija. Durante un paseo por allí, la niña cayó por accidente al agua y falleció ahogada. Desolada por el suceso, la madre, exclamó: "Fuentes Claras, Fuentes Claras, negro cuervo para mí, porque la hija que tenía en el río la perdí". Así pues, en memoria de la triste historia, la población pasó a denominarse El Cuervo.

Leyenda a parte, cerca de El Cuervo pasa el río Ebrón, cuyas aguas esbozan un paisaje escarpado y fascinante. Nacido en los montes próximos a Tormón, su cauce fluye hacia el este, conformando a su paso gargantas y cañones que , en su conjunto, son los conocidos Estrechos del Ebrón. La ruta que recorre este segmento fluvial es perfecto para los fanáticos del senderismo, ya que permite andar entre pasarelas, pozas túneles de roca,y cascadas, todo ello rodeado de una generosa vegetación de ribera.

Naturaleza y patrimonio cultural excepcionales

Además, espacios naturales como el Pozo de la Olla o la Cascada de Calicanto son solo algunos de los lugares más reseñables de este entorno, que atrae a visitantes con interés en la naturaleza como en la serenidad del medio rural.

Conforme al patrimonio arquitectónico-cultural de El Cuervo, destaca la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, que con su torre-campanario se impone sobre el núcleo poblacional como símbolo espiritual y sitio de referencia. También son dignas de visitar su ermita de San Pedro, ahora en estado ruinoso pero cargada de simbolismo, y la Cruz de la Peña Blanca, ubicada en lo alto de la peña que lleva su mismo, desde donde se consiguen increíbles vistas del paisaje.

El Cuervo no es una pequeña localidad de grandes monumentos ni mucho turismo. Es un sitio para descubrir con calma, donde respirar aire puro y disfrutar en familia. La mezcolanza de su patrimonio natural, sus tradiciones y la intensidad de una leyenda que permanece viva en todos sus rincones hacen de este pueblo de Teruel un destino vacacional especial, muy lejos del ruido, donde la memoria, sus parajes y la emoción confluyen en armonía.